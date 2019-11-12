Озвучены цены на кроссовер Haval F7x российской сборки

Источник материала: Tut.by

В России состоялась презентация купеобразного «паркетника» Haval F7x , производство которого не так давно было освоено на заводе китайской компании под Тулой.





Официальные продажи кроссовера в России уже начались — пока для новинки заявлен всего один двигатель: двухлитровая турбо-«четверка» мощностью 190 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатым «роботом». На выбор предложены три варианта исполнения, а цены на F7x у соседей оказались такими же, как и на исходный F7 с аналогичным двигателем.





За начальное исполнение Comfort просят от 1 549 000 рублей (это 24 300 долларов по текущему курсу) за переднеприводную версию, модификация с полным приводом на 80 тысяч рублей (1250 долларов) дороже. В «базе» у F7x предусмотрены две фронтальные подушки безопасности, передние боковые «эйрбеги», ESP, системы помощи про трогании на подъеме и при спуске, задние датчики парковки, мультимедиасистема с 9-дюймовым экраном, круиз-контроль и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.





Топ-версия F7x (это комплектация Premium) обойдется минимум в 1 739 000 рублей (27 200 долларов в пересчете). Оснащение тут включает отделанные искусственной кожей сиденья, шесть подушек безопасности, люк в крыше с электроприводом, адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора и 19-дюймовые колесные диски.





В Беларуси продажи купеобразного кроссовера Haval начнутся в ближайшее время — в нашей стране презентация китайской новинки состоится 17 ноября.