ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Озвучены цены на кроссовер Haval F7x российской сборки

13.11.2019 10:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В России состоялась презентация купеобразного «паркетника» Haval F7x, производство которого не так давно было освоено на заводе китайской компании под Тулой.


Официальные продажи кроссовера в России уже начались — пока для новинки заявлен всего один двигатель: двухлитровая турбо-«четверка» мощностью 190 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатым «роботом». На выбор предложены три варианта исполнения, а цены на F7x у соседей оказались такими же, как и на исходный F7 с аналогичным двигателем.


За начальное исполнение Comfort просят от 1 549 000 рублей (это 24 300 долларов по текущему курсу) за переднеприводную версию, модификация с полным приводом на 80 тысяч рублей (1250 долларов) дороже. В «базе» у F7x предусмотрены две фронтальные подушки безопасности, передние боковые «эйрбеги», ESP, системы помощи про трогании на подъеме и при спуске, задние датчики парковки, мультимедиасистема с 9-дюймовым экраном, круиз-контроль и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.


Топ-версия F7x (это комплектация Premium) обойдется минимум в 1 739 000 рублей (27 200 долларов в пересчете). Оснащение тут включает отделанные искусственной кожей сиденья, шесть подушек безопасности, люк в крыше с электроприводом, адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора и 19-дюймовые колесные диски.


В Беларуси продажи купеобразного кроссовера Haval начнутся в ближайшее время — в нашей стране презентация китайской новинки состоится 17 ноября.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России состоялась презентация купеобразного «паркетника» Haval F7x, производство которого не так давно было освоено на заводе китайской компании под Тулой.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле мужчина поджег машину бывшей жены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика