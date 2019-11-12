Почему я иду на выборы (продолжается блиц-опрос жителей Кировщины)

Источник материала: Кировец





Валентина ЯСКЕВИЧ, учитель истории СШ №2 им. К.П.Орловского:

— Мы выбираем депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, которым предстоит принимать новые законы и усовершенствовать действующие. И мне важно, чтобы в парламент были избраны депутаты мыслящие, порядочные, способные видеть перспективы развития нашей страны. Народный избранник должен думать об интересах общества и уметь работать с людьми, прислушиваться к их мнению.

Анна БЕЛЯВСКАЯ, заместитель директора по идеологической работе ОАО «Кировский райагропромтехснаб»:

— Хочется, чтобы будущие депутаты, которых изберут в парламент, содействовал усовершенсвованию законодательной базы, принятию таких решений, которые будут всецело направлены на развитие благосостояния нашего общества, страны в целом. А при необходимости могли эффективно решать проблемы людей, помогали в любых вопросах, приносили реальную помощь избирателям. Мой голос, как и голос любого избирателя, может быть решающим, поэтому я обязательно пойду на выборы и воспользуюсь своим конституционным правом.

Ольга ЛЕЗНЮК, учащаяся 4 курса Жиличского сельхозколледжа:

— Я уже второй раз участвую в такой важной государственной кампании, как выборы, могу самостоятельно отдать голос за кого-то из предложенных кандидатов. Вначале я внимательно ознакомилась с биографиями возможных парламентариев, их предвыборными программами и, исходя их этого, сделаю свой выбор. Пусть эти люди станут достойными представителями народа, настоящими помощниками людей разных слоев населения в решении волнующих их вопросов.