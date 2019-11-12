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У «Друзей» может появиться продолжение
Источник материала: Tut.by
Стало известно, что телеканал HBO ведет переговоры с компанией Warner Bros. о съемках продолжения сериала «Друзья»,
Пока что ничего не известно наверняка: HBO и Warner Bros. отказались от комментариев. Но, даже если переговоры, в которых участвует шоураннеры и все актеры шоу, завершатся успешно, не факт, что возобновление проекта случится: нужно будет согласовать графики актеров.
«Друзья» — американский комедийный ситком о жизни шестерых друзей, живущих в Манхэттене. В этом году сериал отметил 25-летие. В честь этого исполнительница одной из главных ролей Дженнифер Энистон завела Instagram и
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Стало известно, что телеканал HBO ведет переговоры с компанией Warner Bros. о съемках продолжения сериала «Друзья», пишет издание The Hollywood Reporter. Ранее шоураннеры отвергали...
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