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У «Друзей» может появиться продолжение

13.11.2019 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стало известно, что телеканал HBO ведет переговоры с компанией Warner Bros. о съемках продолжения сериала «Друзья», пишет издание The Hollywood Reporter. Ранее создатели шоу отвергали любую возможность реюниона сериала, выходившего на экраны на протяжении 10 сезонов.


Пока что ничего не известно наверняка: HBO и Warner Bros. отказались от комментариев. Но, даже если переговоры, в которых участвует шоураннеры и все актеры шоу, завершатся успешно, не факт, что возобновление проекта случится: нужно будет согласовать графики актеров.

«Друзья» — американский комедийный ситком о жизни шестерых друзей, живущих в Манхэттене. В этом году сериал отметил 25-летие. В честь этого исполнительница одной из главных ролей Дженнифер Энистон завела Instagram и опубликовала фото «Друзей» 25 лет спустя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on Oct 15, 2019 at 6:03am PDT

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Стало известно, что телеканал HBO ведет переговоры с компанией Warner Bros. о съемках продолжения сериала «Друзья», пишет издание The Hollywood Reporter. Ранее шоураннеры отвергали...
 
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