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В Малых Муринах прошло освящение новой церкви

13.11.2019 08:44 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Ее строили чуть больше четырех лет – на месте старой и обветшавшей. Старая церковь была достопримечательностью и историко-культурной ценностью. Но за годы советской власти, когда служба в ней не велась, она пришла в критическое состояние.

Настоятель храма с 2010 года священник Валентин Мулица при поддержке прихожан попытался привести церковь в порядок, но в процессе обследования оказалось, что латанием дыр не обойтись. Старый храм разобрали полностью и возвели новый – по образу и подобию.В Малых Муринах прошло освящение новой церкви

Праздник храмового освящения собрал очень много людей: небольшая церковь даже не смогла вместить всех желающих. Значимости событию придал и приезд Владыки Иоанна, Архиепископа Брестского и Кобринского, который провел чин освящения храма, возглавил Крестный ход вокруг него и обратился к молящимся с архипастырским словом наставления.

Подробности читайте в субботнем выпуске газеты от 16 ноября.

В Малых Муринах прошло освящение новой церкви

В Малых Муринах прошло освящение новой церкви

В Малых Муринах прошло освящение новой церкви

В Малых Муринах прошло освящение новой церкви

В Малых Муринах прошло освящение новой церкви

В Малых Муринах прошло освящение новой церкви

В Малых Муринах прошло освящение новой церкви

В Малых Муринах прошло освящение новой церкви

Елена ТРИБУЛЕВА.

Фото автора и Иван КОРОГОДЫ.

Полезно знать

Меценатам и активным прихожанам, оказывавшим посильную помощь в строительстве церкви, Его Высокопреосвященство Иоанн, Архиепископ Брестский и Кобринский, вручил Грамоты Патриаршего Экзарха всея Беларуси и Архиерейские Грамоты, а также выразил письменные Архиерейские Благодарности. Кроме того, с благословения Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, «во внимание к усердным трудам во славу Святой Церкви Христовой и ко дню освящения храма свт. Николая Чудотворца в дер. Радость Каменецкого района» медалью Белорусской Православной Церкви святителя Кирилла Туровского награждены настоятель храма иерей Валентин Мулица и протоиерей Василий Белюк.

(По информации пресс-службы Брестской епархии)

 

 

 
 
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