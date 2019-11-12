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Житель Кричевского района откусил знакомому часть уха

13.11.2019 11:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Житель Кричевского района откусил знакомому часть уха
Следственный комитет РБ

5 ноября в частном доме в д. Свадковичи молодые люди выпивали. Ночью 18-летний парень проснулся от острой боли и обнаружил, что его 20-летний знакомый в состоянии алкогольного опьянения откусил ему часть уха. Хозяин дома вызвал милицию.

Судебно-медицинская экспертиза установила: причиненные молодому человеку телесные повреждения являются тяжкими по признаку неизгладимого обезображивания лица. На лице потерпевшего обнаружены ссадины и кровоподтеки, укушенные раны на пальце руки, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В ходе допроса объяснить причину своего поведения молодой человек не смог.

Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. 

Житель Кричевского района откусил знакомому часть уха
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Пришить откушенный фрагмент врачи не смогли, так как молодые люди по дороге в больницу его потеряли.
 
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