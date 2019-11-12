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На своих наделах. Откуда могло пойти название «Ляховичи»?

13.11.2019 10:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На своих наделах. Откуда могло пойти название «Ляховичи»?
Одна из достопримечательностей современного города - костел Сердца Иисуса. © / Фото Planeta Belarus / Фото из открытых источников

Жил-был водца по имени Лешко. Письму обучен был, с гостями заморскими говорил на их языке. О роде заботился, как жить, раздумывал.

На своих наделах. Откуда могло пойти название «Ляховичи»? Постоять за себя. Откуда могло пойти название «Жлобин»?

ДУМЫ О ДОМЕ

Еще отроком схватили его похитники. Аж за два моря увезли. У богатого афинянина в рабах был. Бежал, но вскоре снова в рабство попал подалее от тех Афин. И опять бежал. Думы о месте, где родился, не покидали. Через сколько разных земель прошел - не счесть. А шел все время в полуночную сторону, где изба его стояла.

Повезло однажды в дороге. Помог он купцу от разбойных людей отбиться. Купец и взял его к себе. Долог был путь, но пришел Лешко в свое селище. Многие не узнали бывшего отрока в муже. Да и Лешко увидел свое жилье не таким, каким мнилось долгие годы. Длинные избы полуземляные, где жили в закутках многие семьи рода, покосились и подгнили. Пашни давали жита чуть больше, чем на них сеяли зерна. И охота с рыбалкой были не всегда удачными.

Сладил себе Лешко будан. Глянулась в тот час ему девица по имени Боянка. Бойкой была, расторопной. Вот и имя такое заимела. Сиротой росла у теток. Сговорился Лешко с родичами девицы и увел ее в свой будан. Боянка и рада тому была, люб он стал ей.

На своих наделах. Откуда могло пойти название «Ляховичи»?
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НОВЫЕ МЕСТА

Осмотрелся Лешко. Многое не понравилось ему в жизни родичей. Со старшим рода повел разговор, но тот отмахнулся. Мол, жили издавна - так и будем жить дальше, не пропадем. Но случилось, что водца, лучший охотник, с вепрем не совладал. Порвал зверь клыками его так, что и до селища живым не донесли. Когда о новом князе заговорили, то тут Лешко и назвали.

Собрал он мужей, разговор с ними повел серьезный: «Земля изродилась, ни жита, ни ячменя не дает, ловы оскудели, болота не прокормят. Надо новые места искать для жизни».

Согласились с ним родичи. Повел он людей к тем местам, которые высмотрел, из полона идя. На верховитье пришли над вилястой рекой. Лес кругом молодой. Во всем угадывалась лящина, былая пустошь, покинутая людьми и теперь заросшая деревьями и кустами. Давным-давно тут не жили люди. Почему ушли - никто не знает. Земля за многие годы отдохнула. Приложишь силу - и получишь добрую пашню.

Еще одно новое дело Лешко удивило родичей. Сказал он, что теперь многие семьи в градах и селах, которые он прошел, не живут в общих больших избах, а каждая свою избу имеет, а возле избы надо строить амбары, клети, хлевы, где будут запасы храниться и скот стоять. Поверили люди Лешко, что так будет лучше. Каждой семье срубили избы и все, что к ним должно быть.

На своих наделах. Откуда могло пойти название «Ляховичи»?
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СВОЯ ЗЕМЛЯ

Жили пока еще только охотой, река подкармливала. Лес жгли, пни корчевали, пашню готовили. У водца же их еще одна новина в голове была. Опять собрал он мужей и повел такой разговор. Сказал, что во многих местах у каждой семьи свой земельный надел есть. Ляхами они называются. И каждый сам обрабатывает землю, сеет то, что ему надо или хочется. Не голодают оттого.

Долго думали мужи и только в конце зимы решили согласиться с водцем. Тот знал, как делить землю, сам в таком деле участвовал. Вервием с узлами стал отмерять семьям ляхи. Прослышали про то дело соседи. Приходили, расспрашивали, высматривали, не верили, что урожай будет. «Оголодаете с вашими ляхами», - предрекали. И назвали своих соседей ляховичами.

Урожай же выдался отменный. И зажили люди, имея на долгие месяцы запас хлеба и ярины. Прозвание же за ними так и осталось. Они же считали: так их назвали, потому что Лешко у них князем всего рода был. Так это или нет, но Ляховичами и селище стали звать.

Виктор КРУКОВСКИЙ

 

 
 
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