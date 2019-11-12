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Олимпийская чемпионка Надежда Скардино родила сына

13.11.2019 10:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино родила сына
Фото из открытых источников

Надежда Скардино поделилась фотографией с малышом у себя в инстаграме. Она также сообщила, что мальчика назвали Даниилом.

Олимпийская чемпионка вышла замуж за швейцарского биатлониста Мартина Егера.

Ранее в интервью "АиФ" спортсменка рассказала, что сейчас она живет на три страны: 

– Бываю и в Беларуси, и в России, и в Швейцарии, но большую часть времени провожу всё-таки в Беларуси. 

После рождения малыша семейная пара планирует определиться с постоянным местом жительства. 

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино родила сына
Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино вышла замуж
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