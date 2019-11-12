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Олимпийская чемпионка Надежда Скардино родила сына
13.11.2019 10:51 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Надежда Скардино поделилась фотографией с малышом у себя в инстаграме. Она также сообщила, что мальчика назвали Даниилом.
Олимпийская чемпионка вышла замуж за швейцарского биатлониста Мартина Егера.
Ранее в интервью "АиФ" спортсменка рассказала, что сейчас она живет на три страны:
– Бываю и в Беларуси, и в России, и в Швейцарии, но большую часть времени провожу всё-таки в Беларуси.
После рождения малыша семейная пара планирует определиться с постоянным местом жительства.
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Счастливое событие в жизни белорусской спортсменки произошло 10 ноября в Минске.
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