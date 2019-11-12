Олимпийская чемпионка Надежда Скардино родила сына

Надежда Скардино поделилась фотографией с малышом у себя в инстаграме. Она также сообщила, что мальчика назвали Даниилом.

Олимпийская чемпионка вышла замуж за швейцарского биатлониста Мартина Егера.

Ранее в интервью "АиФ" спортсменка рассказала, что сейчас она живет на три страны:

– Бываю и в Беларуси, и в России, и в Швейцарии, но большую часть времени провожу всё-таки в Беларуси.

После рождения малыша семейная пара планирует определиться с постоянным местом жительства.

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино вышла замуж Подробнее