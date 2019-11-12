ЦИК: явка в первый день голосования составила 4,69%

По итогам первого дня досрочное голосования Центризбирком определил, что явка избирателей составила 4,69%.

При этом самой активной оказалась Витебская область, где явка была 5,52%, меньше сего голосовали в Гродненской области (3,68%). В Минске пришли на участки 5,14% избирателей.

В Брестской области явка составила 3,89%, Гомельской – 4,82%, Минской – 4,87%, Могилевской – 4,63%.

Досрочное голосование на выборах в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва началось 12 ноября и продлится до 16 ноября, белорусы могут проголосовать на своих избирательных участках с 10.00 до 14.00, а также с 16.00 до 19.00.

Как сообщает ЦИК, в список избирателей входит 6 млн 880 тыс. 605 человек. Наибольшее число избирателей в Минске - 1 млн 278 тыс. 713, наименьшее - в Гродненской области (755 тыс. 461). Кроме того, в списки избирателей включены 3 тыс. 682 белорусских гражданина, которые находятся за пределами республики.

По состоянию на 12 ноября на 110 мест в нижней палате белорусского парламента Беларуси нового созыва претендует более 515 человек.

Центризбирком зарегистрировал всех избранных 7 ноября членов Совета Республики Национального собрания. В состав Совета Республики 7-го созыва входят 56 человек - по 8 от каждой области и Минска. Из них 14 женщин (25 %), 11 членов верхней палаты парламента 6-го созыва, один депутат Палаты представителей действующего созыва.