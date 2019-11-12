Учащиеся волковысской школы искусств дипломанты республиканского конкурса «Дорога к мечте»

Источник материала: Новости Волковыска

10 ноября в Минске состоялся II Республиканский конкурс «Дорога к мечте», в котором в номинации «эстрадный вокал» приняли участие учащиеся волковысской детской школы Карина Карпович, Анастасия Мачек и Надежда Логвинова.

Компетентное жюри высоко оценило выступление наших конкурсанток. Мачек Анастасия и Логвинова Надежда награждены Дипломом лауреата II степени, а Карпович Карина - Дипломом лауреата III степени.

От души поздравляем с прекрасным результатом учителей - Жук Екатерину Николаевну и Навощик Татьяну Васильевну, а также родителей девочек, благодаря которым стало возможным участие в таком престижном конкурсе.















