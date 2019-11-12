Источник материала: Новости Волковыска

По статье 174 Трудового кодекса Республики Беларусь отпуск может быть разделен на две части по договоренности между работником и нанимателем. Важно, что при этом одна часть должна составлять не менее 14 календарных дней. Также в коллективном договоре организации может быть прописано деление отпуска на три и более частей.

Из этого следует, что работник может при желании взять трудовой отпуск с выплатой отпускных даже на один или два дня, но тогда другая часть должна быть предоставлена в полном размере. При этом последовательность частей отпуска может быть любой.

Допустим, есть сотрудник Василий Иванов. Он работает в организации больше шести месяцев. Василий понял, что устал и хочет поехать в путешествие с семьей на 5 дней.

Он согласовал дату и длительность отпуска с работодателем и спокойно может отправляться на отдых.

Однако через три месяца у друга Василия намечается свадьба и он хочет взять отпуск еще на один день. Однако в этом случае ему отказывают в отделе кадров и предлагают на выбор два варианта: пойти в отпуск на оставшиеся 25 дней отпуска или взять один день за свой счет без сохранения заработной платы.