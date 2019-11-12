Приглашаем на праздник "Хвала рукам, что пахнут хлебом!"

Источник материала: Ивьевский край

Дорогие ивьевчане и гости нашего края!

Приглашаем вас 15 ноября 2019 г.

в аг. Лаздуны1 на районное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса

"Хвала рукам, что пахнут хлебом!".

Место проведения: отдел культурно-массовой и просветительной работы аг. Лаздуны 1.

В программе праздника:

10.00 - 13.00 - выставка тематических подворий "Скарбаў россып залаты"на площадке перед зданием отдела культурно-массовой и просветительной работы аг. Лаздуны 1.

11.00 -13.00 - чествование передовиков агропромышленного комплекса района в зрительном зале отдела культурно-массовой и просветительной работы аг. Лаздуны1.

Оргкомитет.