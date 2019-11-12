Беларуска впервые в истории стала «Королевой Евразии». Посмотрите её фото

Источник материала: KYKY

Впервые в истории международного конкурса «Королева Евразии» победила беларуска, сообщает Interfax. Финалисткой стала 33-летняя минчанка Татьяна Скугорь.

Татьяна росла без родителей. Сейчас она воспитывает 14-летнюю дочь, руководит двумя бизнесами, занимается боксом, курирует благотворительные проекты помощи детям-сиротам, много путешествует, является трэвел-амбассадором Албании в Беларуси. За последние семь месяцев для Татьяны это уже третий конкурс красоты – все три раза она выходит в финал. Минчанка получила еще два титула – «Первая вице-миссис Минск» и «Первая вице-миссис Евразия Беларусь».

В «Королеве Евразии» участвовали 30 девушек из 20 стран мира. Состязание проходило в несколько этапов, за них жюри начисляло баллы: видеовизитка, дефиле в национальном костюме, вечернем платье и купальнике, творческий номер, интервью. Вместе с Татьяной в пятерку лучших вошли представительницы из России, Казахстана, Беларуси, Украины и Сербии.