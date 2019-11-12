ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ревизорро» на минималках. Как GARAGE пригласил блогеров и журналистов на кухню

13.11.2019 09:55 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

На днях мы рассказывали вам о конфликте, в который попал GARAGE. Клиентка заведения написала пост в Facebook о том, как увидела на столе таракана, и вызвала бурное обсуждение кейса в соцсетях – к нему даже лично подключился СЕО сети кафе Олег Паречин. Как заметили многие пользователи, Паречин вел себя достойно, заявлял, что «готов понести наказание», – и даже предлагал провести экскурсию любому желающему по кухням точек общепита. Мы обещали поделиться исходом этой истории – и вот чем все закончилось.

Экскурсия на самом деле состоялась: пройтись «с экспедицией» по кафе пригласили блогеров, журналистов и самих комментаторов из постов в Facebook – собралось 12 человек. Экскурсия включила в себя посещение двух точек – «старого» кафе по улице Кальварийской, и одного из самых новых – в торговом центре «Грин Сити». Гостей кормили сырниками (по их же просьбе!), перед ними выступил представитель подрядчика компании – с лекцией о том, как современные заведения борются с проблемой насекомых и что было сделано в GARAGE после инцидента. Людям озвучили, что для борьбы с тараканами нужно проводить дезинсекцию минимум раз в месяц. Так поступают все заведения города – и так поступает GARAGE.

Чтобы развеять слухи и показать, насколько бренд готов быть открытым, людей провели в кухни кафе на Кальварийской (где и началась вся история) и в «Грин Сити». Общая стоимость последней – почти 100 тысяч долларов; она компактная, здесь удобно передвигать шкафчики на колесах и проводить уборку. В центре помещения работает конвейерная печь – она дает стопроцентную одинаковую степень готовности для любого блюда. В кухне трудятся четыре-пять человек – и это меньше, чем в кафе старого формата – зато приводит к тому, что весь процесс полностью оптимизирован. Сравнивая старое и новое городское кафе, также легко заметить, что дизайн изменился. Новый интерьер не такой брутальный и экологичнее в материалах.

Кажется, у посетителей экскурсия оставила позитивное впечатление. Сложно не согласиться с тем, что насекомое на столе вряд ли способно кого-то обрадовать, но реакции бренда стоит отдать должное: представители публично признали вину и вышли на контакт с аудиторией, никуда не прячась и ни на кого не перекладывая ответственность. А для беларуского бизнеса это, признаться, большая редкость.

Фото обложки: Toiletpapermagazine.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях мы рассказывали вам о конфликте, в который попал GARAGE. Клиентка заведения написала пост в Facebook о том, как увидела на столе таракана, и вызвала бурное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский рынок акций показывает самый высокий доход в текущем году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика