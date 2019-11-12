«Ревизорро» на минималках. Как GARAGE пригласил блогеров и журналистов на кухню

Источник материала: KYKY

На днях мы рассказывали вам о конфликте, в который попал GARAGE. Клиентка заведения написала пост в Facebook о том, как увидела на столе таракана, и вызвала бурное обсуждение кейса в соцсетях – к нему даже лично подключился СЕО сети кафе Олег Паречин. Как заметили многие пользователи, Паречин вел себя достойно, заявлял, что «готов понести наказание», – и даже предлагал провести экскурсию любому желающему по кухням точек общепита. Мы обещали поделиться исходом этой истории – и вот чем все закончилось.

Экскурсия на самом деле состоялась: пройтись «с экспедицией» по кафе пригласили блогеров, журналистов и самих комментаторов из постов в Facebook – собралось 12 человек. Экскурсия включила в себя посещение двух точек – «старого» кафе по улице Кальварийской, и одного из самых новых – в торговом центре «Грин Сити». Гостей кормили сырниками (по их же просьбе!), перед ними выступил представитель подрядчика компании – с лекцией о том, как современные заведения борются с проблемой насекомых и что было сделано в GARAGE после инцидента. Людям озвучили, что для борьбы с тараканами нужно проводить дезинсекцию минимум раз в месяц. Так поступают все заведения города – и так поступает GARAGE.

Чтобы развеять слухи и показать, насколько бренд готов быть открытым, людей провели в кухни кафе на Кальварийской (где и началась вся история) и в «Грин Сити». Общая стоимость последней – почти 100 тысяч долларов; она компактная, здесь удобно передвигать шкафчики на колесах и проводить уборку. В центре помещения работает конвейерная печь – она дает стопроцентную одинаковую степень готовности для любого блюда. В кухне трудятся четыре-пять человек – и это меньше, чем в кафе старого формата – зато приводит к тому, что весь процесс полностью оптимизирован. Сравнивая старое и новое городское кафе, также легко заметить, что дизайн изменился. Новый интерьер не такой брутальный и экологичнее в материалах.

Кажется, у посетителей экскурсия оставила позитивное впечатление. Сложно не согласиться с тем, что насекомое на столе вряд ли способно кого-то обрадовать, но реакции бренда стоит отдать должное: представители публично признали вину и вышли на контакт с аудиторией, никуда не прячась и ни на кого не перекладывая ответственность. А для беларуского бизнеса это, признаться, большая редкость.

Фото обложки: Toiletpapermagazine.