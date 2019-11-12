ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На голого художника с «Минкультом» на пенисе не смогли завести уголовное дело

13.11.2019 09:54 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Обсуждаемость протестной акции против цензуры, которую в начале октября устроил минский художник Алексей Кузьмич в госгалерее, снизилась. Но оказывается, после коллективной жалобы сотрудников галереи в милицию, на Кузьмича пытались завести уголовное дело. Об этом сам художник рассказал в своем профиле в Facebook, назвав дело «в поисках х**».

«Есть кое-какие новости в деле по поиску моего члена в галерейно-музейно-милицейских пространствах страны. Собственно, выкладываю на ваш суд его результаты. Чтиво категорически не рекомендуется к использованию во избежание получения инсульта от неконтролируемого гоморического припадка смеха. Ах да, и не забывайте ходить в музеи и галереи нашей родины, только там вы сможете получить бесценный опыт уголовного преследования через групповое заявление на вас работников культурного учреждения», – написал Кузьмич.

В заведении уголовного дело милиция отказала. В постановлении говорится, что половые органы Кузьмича в ходе акции не оголялись (художник выпил виагру и держал на эрегированном пенисе табличку с надписью «Министерство культуры» – прим. KYKY) и общественный порядок не нарушался. В действиях Кузьмича милиция также не нашла «исключительного цинизма», на котором настаивали сотрудники галереи. Акция не повредила «здоровью, законным правам и интересам граждан» – а значит, состава преступления в ней нет. 

Читайте по теме: Интервью с тем самым художником, который надел «Минкульт» на пенис: «У нас зажатая нация, которая боится слова «х*й»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обсуждаемость протестной акции против цензуры, которую в начале октября устроил минский художник Алексей Кузьмич в госгалерее, снизилась. Но оказывается, после...
 
Новости дня
Новости разные
 
Наполовину минивэн, наполовину SUV: Mitsubishi представила новый Xpander Cross
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика