На голого художника с «Минкультом» на пенисе не смогли завести уголовное дело

Источник материала: KYKY

Обсуждаемость протестной акции против цензуры, которую в начале октября устроил минский художник Алексей Кузьмич в госгалерее, снизилась. Но оказывается, после коллективной жалобы сотрудников галереи в милицию, на Кузьмича пытались завести уголовное дело. Об этом сам художник рассказал в своем профиле в Facebook, назвав дело «в поисках х**».

«Есть кое-какие новости в деле по поиску моего члена в галерейно-музейно-милицейских пространствах страны. Собственно, выкладываю на ваш суд его результаты. Чтиво категорически не рекомендуется к использованию во избежание получения инсульта от неконтролируемого гоморического припадка смеха. Ах да, и не забывайте ходить в музеи и галереи нашей родины, только там вы сможете получить бесценный опыт уголовного преследования через групповое заявление на вас работников культурного учреждения», – написал Кузьмич.

В заведении уголовного дело милиция отказала. В постановлении говорится, что половые органы Кузьмича в ходе акции не оголялись (художник выпил виагру и держал на эрегированном пенисе табличку с надписью «Министерство культуры» – прим. KYKY) и общественный порядок не нарушался. В действиях Кузьмича милиция также не нашла «исключительного цинизма», на котором настаивали сотрудники галереи. Акция не повредила «здоровью, законным правам и интересам граждан» – а значит, состава преступления в ней нет.