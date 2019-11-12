За службу в армии придумали новую систему льгот. Что на этот раз?

Источник материала: KYKY

Не так давно в интервью «Панораме» представитель Министерства обороны Леонид Касинский заявил , что ведомство разрабатывает ряд привилегий для отслуживших молодых людей. Им дадут льготы на жилье и медицинское обслуживание, что, по мнению Касинского, должно повысить престиж срочной службы. Это еще не все: власти снова придумали, как сделать армию привлекательнее.

Беларусам, прошедшим военную службу, собираются дать скидку на платное обучение в госучреждениях образования, сообщает «БелТА». Эту информацию озвучил министр обороны Андрей Равков. Но претендующий на скидку обязан выполнить одно условие – получить не ниже шести баллов по всем предметам.

Министерство также намерено предоставлять право быть первым в очереди на обслуживание в государственных организациях здравоохранения, а также давать скидки в 25% на платные медицинские услуги для людей, получивших травмы (ранения, контузии) во время срочной военной службы.

«Кроме того, за членами семей военнослужащих, проходящих срочную военную службу, сохранится право пользования жилыми помещениями государственного жилого фонда в общежитии, предоставленными этим военнослужащим в связи с трудовыми отношениями, на весь период срочной военной службы. Проект этого правового акта будет внесен на рассмотрение главы государства до конца текущего года», – уверил Андрей Равков.