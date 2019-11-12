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В Глубокском районе бесправник на Opel насмерть сбил женщину и скрылся
Источник материала: Tut.by
В Глубокском районе легковушка насмерть сбила женщину, водитель с места происшествия скрылся,
Авария произошла 12 ноября, в 19.40, в городском поселке Подсвилье. По предварительным данным, 46-летний водитель Opel Vectra ехал по улице Советской и в районе дома № 97 сбил шедшую попутно 50-летнюю женщину.
В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Световозвращающими элементами она обозначена не была.
Водитель с места происшествия скрылся, но был задержан. Выяснилось, что он лишен права управления до марта 2020 года.
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Авария произошла 12 ноября, в 19.40, в городском поселке Подсвилье.
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