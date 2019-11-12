|
Учёные Беларуси и России займутся созданием новых антибиотиков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Разработка совместного препарата позволит более эффективно бороться с микробными инфекциями. Научно-практический проект уже утверждён, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шестая по счёту встреча белорусских и российских специалистов завершилась и рядом других важных договоренностей. Учёные планируют взаимодействовать в области радиодиагностики и протонных технологий, совместно развивать цифровую и телемедицину.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения России:
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Следующим общим шагом на пути к высокотехнологичной медицине станет взаимодействие в лечении онкологии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Разработка совместного препарата позволит более эффективно бороться с микробными инфекциями. Научно-практический проект уже...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)