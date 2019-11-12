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Учёные Беларуси и России займутся созданием новых антибиотиков

13.11.2019 11:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Разработка совместного препарата позволит более эффективно бороться с микробными инфекциями. Научно-практический проект уже утверждён,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учёные Беларуси и России займутся созданием новых антибиотиков

Шестая по счёту встреча белорусских и российских специалистов завершилась и рядом других важных договоренностей. Учёные планируют взаимодействовать в области радиодиагностики и протонных технологий, совместно развивать цифровую и телемедицину.

Учёные Беларуси и России займутся созданием новых антибиотиков

Вероника Скворцова, министр здравоохранения России:
Мы, на самом деле, не только партнёрствуем, но и дружим. У нас очень тесный, конструктивный, взаимный контакт. Взаимообогащающий. Мы с гордостью и радостью следим за успехами белорусской медицины, белорусского здравоохранения и открыты к любому общению и взаимному обучению.

Учёные Беларуси и России займутся созданием новых антибиотиков

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Часть специалистов останется еще в Минске для того, чтобы на уровне экспертов продолжить обсуждение этих вопросов. Веронику Игоревну мы уже любезно пригласили к нам еще раз. Мы получили аналогичное приглашение для того, чтобы общаться на уровне экспертов. И эти контакты будут поддерживаться.

Учёные Беларуси и России займутся созданием новых антибиотиков


Врачи двух стран плодотворно сотрудничают в рамках Союзного государства. Действуют программы по лечению искривления позвоночников у детей, ДНК-идентификации, использованию стволовых клеток.

Учёные Беларуси и России займутся созданием новых антибиотиков

Следующим общим шагом на пути к высокотехнологичной медицине станет взаимодействие в лечении онкологии.

Владимир Караник: Самое эффективное – это профилактика онкологии

Люди в материале: Владимир Караник, Вероника Скворцова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Разработка совместного препарата позволит более эффективно бороться с микробными инфекциями. Научно-практический проект уже...
 
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