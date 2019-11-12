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«Понял, что такое дружба в армии только». В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат-срочников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат срочной военной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частях проходят торжественные ритуалы прощания с боевым знаменем и воинскими коллективами. Многие из отслуживших участвовали в масштабных учениях и манёврах.
Валентина Кукоренко, мать военнослужащего:
Денис Карпович, механик-водитель:
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«Понял, что такое дружба в армии только». В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат-срочников
Новости Беларуси. В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат срочной военной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частях...
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