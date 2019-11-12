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«Понял, что такое дружба в армии только». В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат-срочников

13.11.2019 10:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат срочной военной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Понял, что такое дружба в армии только». В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат-срочников

«Понял, что такое дружба в армии только». В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат-срочников

В частях проходят торжественные ритуалы прощания с боевым знаменем и воинскими коллективами. Многие из отслуживших участвовали в масштабных учениях и манёврах.

«Понял, что такое дружба в армии только». В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат-срочников

Валентина Кукоренко, мать военнослужащего:
Сразу было волнительно, очень переживала: как он, как он устроится, какие командиры будут, как будет идти служба. Со временем я поняла и благодарна – он возмужал, более ответственный стал.

«Понял, что такое дружба в армии только». В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат-срочников

Денис Карпович, механик-водитель:
Понравилась служба в армии, ничего сложного не происходило. Всё хорошо было. Много друзей нашёл, понял, что такое дружба в армии только.

«Понял, что такое дружба в армии только». В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат-срочников

Люди в материале: Валентина Кукоренко, Денис Карпович
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат срочной военной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частях...
 
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