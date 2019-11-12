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В центре Минска горел Volkswagen Passat
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В центре Минска горел легковой автомобиль.
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По приезду сотрудников МЧС на место вызова оказалось, что происходило открытое горение Volkswagen Passat. Пожар был ликвидирован спасателями в течение трех минут.
Транспортное средство получило значительные повреждения. Никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.
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Новости Беларуси. В центре Минска горел легковой автомобиль. По информации МЧС, происшествие случилось вечером 12 ноября. Было получено сообщение о том, что на...
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