В центре Минска горел Volkswagen Passat

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В центре Минска горел легковой автомобиль.

По информации МЧС, происшествие случилось вечером 12 ноября. Было получено сообщение о том, что на улице Романовская Слобода горит автомобиль.



Фото: МЧС

По приезду сотрудников МЧС на место вызова оказалось, что происходило открытое горение Volkswagen Passat. Пожар был ликвидирован спасателями в течение трех минут.

Транспортное средство получило значительные повреждения. Никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.