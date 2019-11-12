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В центре Минска горел Volkswagen Passat

13.11.2019 10:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В центре Минска горел легковой автомобиль.  

По информации МЧС, происшествие случилось вечером 12 ноября. Было получено сообщение о том, что на улице Романовская Слобода горит автомобиль.  

В центре Минска горел Volkswagen Passat
Фото: МЧС

По приезду сотрудников МЧС на место вызова оказалось, что происходило открытое горение Volkswagen Passat. Пожар был ликвидирован спасателями в течение трех минут.  

Транспортное средство получило значительные повреждения. Никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.  

Накануне в Гродно на территории парка боевых машин произошел пожар (читать далее).  

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В центре Минска горел легковой автомобиль.   По информации МЧС, происшествие случилось вечером 12 ноября. Было получено сообщение о том, что на...
 
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