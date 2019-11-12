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Пушистый рецидивист. В Техасе кот выпускал на волю животных из приюта, за что его изолировали

13.11.2019 10:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Пытался организовать побег, за что и был посажен в «одиночку», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Пушистый рецидивист. В Техасе кот выпускал на волю животных из приюта, за что его изолировали

Нет, это не строки из милицейского протокола или детективного романа. О судьбе необычного кота-рецидивиста мир узнал после того, как приют в Техасе опубликовал его историю в социальных сетях.

Пушистый рецидивист. В Техасе кот выпускал на волю животных из приюта, за что его изолировали

Пушистый рецидивист. В Техасе кот выпускал на волю животных из приюта, за что его изолировали

Оказалось, что Квилти – очень свободолюбив. До такой степени ему чужды замки и двери, что каждый вечер он освобождал из заточения себя и всех своих сородичей. Ох и научались работники приюта ловить пушистых. За это кота заточили в одиночную комнату.

Пушистый рецидивист. В Техасе кот выпускал на волю животных из приюта, за что его изолировали

Подписчики приюта тут же назвали её «кошачьим СИЗО» и запустили хэштэг «Свободу Квилти». На самом деле, и волонтеры, и сочувствующие пытаются таким способом найти дом для кота.

Пушистый рецидивист. В Техасе кот выпускал на волю животных из приюта, за что его изолировали

Так-то он добрый и умный, но с хозяевами не повезло: усатый часто выпускал домашних собак на улицу, из-за чего их терпение и не выдержало.

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Новости США. Пытался организовать побег, за что и был посажен в «одиночку», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Нет, это не строки из милицейского...
 
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