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Школьники стали основной причиной обострения хакерских атак

13.11.2019 11:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Школьники стали основной причиной обострения хакерских атак

По итогам третьего квартала 2019 года общее число DDoS-атак увеличилось на треть (32%) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Основной причиной стали школьники.

Согласно данным «Лаборатории Касперского», пиковым месяцем квартала стал сентябрь – за 30 дней в начале осени было зафиксировано 53% всех DDoS-атак в отчетном периоде. И что характерно, более половины этих сентябрьских атак (60%) были направлены на ресурсы, связанные со сферой образования: электронные дневники, сайты образовательных учреждений и т.п. Причина очевидна: учащиеся вернулись в школы и с большой долей вероятности могли организовать атаки из хулиганских побуждений.

Отчасти именно активизация DDoS-«дилетантов» в третьем квартале 2019 года привела к тому, что за эти три месяца ощутимо сократилось число «умных» атак – технически более сложных и требующих от злоумышленников большей изобретательности.

Алексей Киселев, менеджер по развитию бизнеса Kaspersky DDoS Protection, так прокомментировал эту тенденцию: «В третьем квартале 2019 года мы впервые за все прошедшие месяцы этого года не наблюдали явного роста «умных» атак, а скорее наоборот – видели падение их общего количества. С одной стороны, причина может быть и позитивная: рынок DDoS достаточно насытился и перестал расти. Однако, основываясь на опыте прошлых лет, мы скорее всего увидим рост по всем показателям в четвертом квартале: увеличится и общее количество атак, и их «умных» разновидностей, и общая их продолжительность. Конец года – сезон праздников и сопутствующего увеличения коммерческой активности, что всегда тянет за собой и активность преступную».

В целом же третий квартал 2019 года прошел относительно спокойно; выраженные пики и спады наблюдались только в июле. Наиболее безопасным с точки зрения DDoS днем оказалось воскресенье (в этот день совершалось чуть менее 11% атак). Статистическое большинство атак происходило в понедельник (18%). Наконец, самая длинная атака прошедшего квартала продолжалась 279 часов (11,6 суток) и была направлена против китайского провайдера связи.

 
 
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По итогам третьего квартала 2019 года общее число DDoS-атак увеличилось на треть (32%) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Основной причиной стали школьники.
 
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