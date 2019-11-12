График проведения 1-го этапа репетиционного тестирования в Слуцке

Источник материала: Слуцк Город

1-й этап тестирования абитуриентов по учебным предметам за курс общего среднего образования состоится в ГУО «Средняя школа № 10 им. С.Ф.Рубанова г. Слуцка».

Регистрация на репетиционное тестирование в 14.00, начало тестирования в 14.30 необходимо иметь при себе паспорт и пропуск регистрации. Об этом сообщает «Слуцкий край» со ссылкой на Управление по образованию райисполкома.

График проведения I этапа репетиционного тестирования:

18 ноября 2019 года – математика, всемирная история;

19 ноября 2019 года – физика, химия, обществоведение;

20 ноября 2019 года – биология, иностранные языки;

21 ноября 2019 года – русский язык, белорусский язык;

25 ноября 2019 года – история Беларуси, география.

Выпускники прошлых лет могут зарегистрироваться до 10 ноября 2019 года на сайте РИКЗ в разделе РТ, ON-LINE РЕГИСТРАЦИЯ.

Стоимость репетиционного тестирования по одному учебному предмету составляет 7,00 (семь) белорусских рублей.

Оплату за участие в тестировании можно произвести в расчетно-кассовых центрах, банкоматах, платежных и платежно-справочных терминалах банков путем перечисления денежных средств на расчетный счет Республиканского института контроля знаний только посредством системы «Расчет» (ЕРИП) Национального банка Республики Беларусь, только после регистрации на сайте РИКЗ.

Справка по телефону 75-7-76.