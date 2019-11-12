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По требованию: в Беларуси вступают в силу новые правила ремонта жилья

13.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вступают в силу новые правила модернизации многоквартирного жилья. Согласно документу, граждане смогут отремонтировать свой дом досрочно, а также включить в капремонт дополнительные работы, сообщает «МИР 24».

Например, по желанию жильцов, в доме могут сделать термореновацию стен, заменить радиаторы, установить счетчики тепла. Правда, для этого потребуется согласие двух третей собственников, а еще материальные вложения самих горожан. За допуслуги придется заплатить, хотя и по льготной цене. Часть трат государство возьмет на себя, а остальную сумму даст в беспроцентную рассрочку.

«Для того чтобы заменить окна в той или иной квартире, стены утеплить, государство сперва должно потратить полную сумму, а потом уже в течение десяти лет каждый гражданин будет выплачивать 50% от стоимости, затраченной государством, на специальные счета. И потом государство будет использовать эти счета, чтобы снова внедрять разного рода энергоэффективные мероприятия в других многожилых домах», – объяснил директор департамента по энергоэффективности госстандарта Беларуси Михаил Малашенко.

По мнению специалистов, подобные меры ускорят темпы реновации жилья в республике, а также в два раза снизят потребление теплоэнергии. Указ вступает в силу 7 декабря.



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Согласно документу, граждане смогут отремонтировать свой дом досрочно, а также включить в капремонт дополнительные работы.
 
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