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По требованию: в Беларуси вступают в силу новые правила ремонта жилья
13.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси вступают в силу новые правила модернизации многоквартирного жилья. Согласно документу, граждане смогут отремонтировать свой дом досрочно, а также включить в капремонт дополнительные работы, сообщает «МИР 24».
Например, по желанию жильцов, в доме могут сделать термореновацию стен, заменить радиаторы, установить счетчики тепла. Правда, для этого потребуется согласие двух третей собственников, а еще материальные вложения самих горожан. За допуслуги придется заплатить, хотя и по льготной цене. Часть трат государство возьмет на себя, а остальную сумму даст в беспроцентную рассрочку.
По мнению специалистов, подобные меры ускорят темпы реновации жилья в республике, а также в два раза снизят потребление теплоэнергии. Указ вступает в силу 7 декабря.
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Согласно документу, граждане смогут отремонтировать свой дом досрочно, а также включить в капремонт дополнительные работы.
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