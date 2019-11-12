«8 чувств, или рождение человека». Почему на сцене диагнозы исчезают

Источник материала: Аргументы и факты

На сцене раскрывается история очень грустного мальчика Миши, который ничего не чувствует, придумывает виртуальных друзей и уже вместе с ними учится настраиваться на Любовь, Радость, Удовольствия, Грусть, Злость, Обиду, Страх. Зачем настраиваться на Страх? Затем, чтобы понимать, чего мы боимся. А значит, чтобы управлять Страхом. Может, даже подружиться с ним. По той же причине надо уметь понимать свою Обиду, видеть, откуда она приходит. Да и с Грустью иногда очень полезно поговорить. А уж Радость сколько радости доставляет!

Ничего не чувствующий ребенок – это и аллегория, и вполне реальная ссылка к основной задаче «Семейного инклюзив-театра I». Вот уже много лет педагоги, психологи, режиссеры работают с детками-аутятами, принимая в труппу даже самых грустных и молчаливых.

Если человек молчит – это не значит, что он ничего не чувствует. Возможно, он просто не нашел кнопку включения своих Чувств…





Итак, 10 ноября в ДК МАЗ был показан спектакль-фантазия «8 чувств, или Рождение Человека». «Показан», пожалуй, слово несколько пресное и тяжелое для этого проекта. Прожит, проплакан, протанцован, раскрашен улыбками и расцвечен шариками.

Происходящее на сцене можно было бы назвать качественным шоу, но и здесь этическая заминка. Для шоу всё это слишком серьезно – несмотря на фонтан эмоций, яркость красок и какое-то немыслимое количество детей, которые, по всем правилам, не должны быть серьезными.

Но они серьезные. Они с невероятной честностью погружаются в переживания, заставляя сидящих в зале взрослых замирать от… а вот от чего – от восторга, удивления, боли? Спектр чувств гораздо шире, чем указано в афише.

Замысел режиссера Ирины Пушкаревой – рассказать о базовых человеческих эмоциях – явно трансформировался в более сложную палитру переживаний. Вероятно, потому, что сценарий писался не кем-то извне, не с прицелом на то, «как это чувствуют дети», а изнутри, теми самыми детьми, их голосами.





Предыстория проекта такова – несколько месяцев назад в «Семейном инклюзив-театре I» началась работа совсем над другой постановкой. Но потом педагоги увидели собранный материал и всё поменялось. Как пережить смерть близкого? Почему ты чувствуешь себя одиноким? Где выход из обиды? Десятки очень честных детских ответов на трудные вопросы, не звучащие дома – и вот уже пишется концепция нового спектакля, в котором откроются ответы. Разумеется, со взрослыми писали и дети, иначе было бы нечестно. И ответы искали все вместе. А то, что не смогли выразить словами, попытались рассказать в танце, в музыке.

Можно представить, каких трудов стоило слить воедино эти чистейшей воды рефлексии и жесткие конструкции сцены, эти фантазии и многочисленные микрофоны-гарнитуры. К слову, в первом отделении спектакля звук пошаливал, но видели бы вы, как профессионально и быстро дети на сцене ориентировались и находили новые локации.

Надо отметить, что дети в принципе играют очень здорово. Никаких скидок ни на возраст, ни на диагноз. Исполнительница главной роли Злата Залесская в свои 14 лет держит удивительно чистую и задорную ноту все два часа. А Миша Артемчук… И вот тут я, всё же, нарушу своё же обещание не акцентироваться на диагнозах. Но в данном случае это как раз очень важно. Миша Артемчук, тот самый «молчаливый мальчик», герой истории, имеет диагноз. И, собственно, случилось то, ради чего спектакль «8 чувств, или Рождение Человека» должен продолжаться – на сцене диагноз исчез. Это то самое чудо, то самое лекарство, которое ищут-ищут, и будут искать.

А создатели спектакля нашли. И спасибо им за то, что все два часа на сцене можно наблюдать ранимого, глубокого, очень умного и красивого мальчика, чья таинственная «особенность» стала яркой краской, достоинством и уникальностью.





На сцене вместе – дети, родители детей и профессиональные актеры Геннадий Фомин, Диана Флеер, Ольга Репина. В качестве актеров дебютировали волонтеры и педагоги, поэтому речь идет не только о труппе, а действительно о семье и команде.

Яркие картинки и синхроны с откровениями детей на больших экранах – до слез. Чувства включаются с первых минут. Думаю, даже у тех, кто давно забыл об их существовании.

Спасибо команде, создавшей спектакль – режиссёру-постановщику Ирине Пушкарёвой, продюсеру Леониду Динерштейну, композитору Роману Мякотных, хореографу Денису Дадашкилиани, художнику-постановщику Павлу Архангельскому, Сергею Исакову за виджеинг-сценаграфию, авторам-детям Кастусю Жыбулю и Злате Залесской, и всей замечательной, очень чувствительной команде.

Следующий показ 17 декабря в 19.00. ДК МАЗ, билеты можно приобрести в кассах ДК и на сайте bycard.by.