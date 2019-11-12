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Идет досрочное голосование

13.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Западный участок для голосования № 1 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Столбцовскому избирательному округу № 70 насчитывает 1867 голосующих, девять из них впервые придут на избирательный участок.

Идет досрочное голосование

Как сообщила «НН» секретарь участковой комиссии Елена Алексейчик, на 14 часов 12 ноября на Западном участке для голосования № 1 досрочно проголосовали 17 человек, впервые голосующих не было.

— Это были люди разного возраста, — пояснила Елена Витальевна. — Для удобства голосующих мы расположены на 1 этаже филиала коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ № 168», для удобства людей с ограниченными возможностями здание оборудовано пандусом, на участке есть отдельная кабинка для голосования людей в инвалидных колясках, лупы для слабовидящих и трафареты для незрячих.

Ольга МАРЧЕНКО.


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