Идет досрочное голосование

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Западный участок для голосования № 1 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Столбцовскому избирательному округу № 70 насчитывает 1867 голосующих, девять из них впервые придут на избирательный участок.





Как сообщила «НН» секретарь участковой комиссии Елена Алексейчик, на 14 часов 12 ноября на Западном участке для голосования № 1 досрочно проголосовали 17 человек, впервые голосующих не было.

— Это были люди разного возраста, — пояснила Елена Витальевна. — Для удобства голосующих мы расположены на 1 этаже филиала коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ № 168», для удобства людей с ограниченными возможностями здание оборудовано пандусом, на участке есть отдельная кабинка для голосования людей в инвалидных колясках, лупы для слабовидящих и трафареты для незрячих.

Ольга МАРЧЕНКО.