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14 ноября — День трезвости
13.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
В связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма и борьбу с ними и приуроченных к акции «День трезвости», решением райисполкома 14 ноября на территории района ограничена продажа алкогольных напитков, за исключением розничной торговли на торговых объектах общественного питания в розлив.
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В связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма и борьбу с ними и...
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