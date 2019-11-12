14 ноября — День трезвости

Источник материала: Асiповiцкi край

В связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма и борьбу с ними и приуроченных к акции «День трезвости», решением райисполкома 14 ноября на территории района ограничена продажа алкогольных напитков, за исключением розничной торговли на торговых объектах общественного питания в розлив.