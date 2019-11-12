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Ежегодная конференция TEDxMinskWomen2019 пройдет в Минске 7 декабря

13.11.2019 11:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ежегодная конференция TEDxMinskWomen2019 пройдет в Минске 7 декабря
АиФ

7 декабря на TEDxMinskWomen2019 пять «смелых и блистательных» белорусок поделятся своими идеями в области социального предпринимательства, экологии, долголетия и искусства каллиграфии.

Впервые на одну сцену TEDx выйдут спикеры в возрасте от 13 до 70 лет. Мероприятие пройдет в Культурном хабе ОК16 (с 14:00 до 18:00) при поддержке информационного портала и еженедельника "Аргументы и факты".

Команда, которая c 2014 года проводит события TEDx в Минске, приглашает всех не пропустить ежегодную конференцию TEDxMinskWomen. Участников ждет уникальная возможность стать частью глобального события TEDWomen-2019, присоединившись к трансляции из Палм Спрингс (США), и услышать живые выступления белорусских женщин-спикеров.

Как и на всех конференциях TEDx, важная часть события — это обсуждение идей, неформальное общение и знакомство с интересными людьми. По словам лицензиата Анны Козловой, TEDx не просто дает зрителям возможность услышать блестящих спикеров. Одна из задач событий, которые проводятся по лицензии TEDx — создать ту самую вдохновляющую атмосферу знаменитой конференции TED, которая позволяет каждому участнику обнаружить и сформулировать собственную идею, достойную распространения.

Тема TEDWomen 2019 — «Bold + Brilliant» или «Смелые и блистательные». Организаторы уделяют особенное внимание ослепительным идеям выдающихся предпринимателей и инноваторов, лидеров, принимающих смелые решения, тех, кто только делает свои первые шаги в одиночку, и тех, кто неустанно поддерживает и отстаивает интересы женщин.

Зрителям TEDxMinskWomen2019 предстоит увидеть одну из сессий глобального форума в США. Выступления будут транслироваться на английском языке и после каждого из них переводчик кратко изложит основное содержание. Кроме того, участники конференции смогут первыми познакомиться с идеями выдающихся белорусских спикеров. Идеями, которые изменяют не только локальную, но и глобальную среду, позволяют сформироваться живым, поддерживающим сообществам, побуждают задуматься о важных вещах.

Локальная часть конференции TEDxMinskWomen2019 — это четыре вдохновляющие идеи глобального TED и пять блистательных спикеров из Беларуси.

Спикеры TEDxMinskWomen2019

Екатерина Романовская — директор по бренду и коммуникации компании Flo Health.

Татьяна Андреева — People Experience Senior Manager в компании EPAM, лидер эко-комьюнити kotiki_against_plastic и Валентина Андреева (13 лет) — душа проекта kotiki_against_plastic и будущий социальный предприниматель.

Александра Стельмашонок — каллиграф, графический дизайнер, специалист по межкультурным коммуникациям, основатель студии каллиграфии «Эльф и подснежник».

Ольга Шатыко — кандидат медицинских наук, реабилитолог, в прошлом преподаватель Белорусской медицинской академии последипломного образования, в настоящем — модель, звезда Инстаграма и популяризатор принципов здорового долголетия.

Билеты доступны на сервисе bezkassira.by (https://bezkassira.by/tedxminskwomen2019-7565/)

Подробности:

http://tedxminsk.by/

https://www.facebook.com/tedxminsk

https://vk.com/club151199608

https://www.instagram.com/tedxminsk/

https://t.me/tedxminsk

Что такое TED

Конференция TED (Technology, Entertainment, Design) возникла в 1984 году в Калифорнии. Изначально ее организаторы делали акцент на новой для того времени идее слияния трех сфер: технологий, развлечений и дизайна. Постепенно миссия мероприятий и масштаб всего движения TED расширились, и теперь это глобальная площадка, которая под лозунгом «Ideas Worth Spreading» объединяет ведущих мыслителей и деятелей из любых областей, мечтающих изменить мир.

Что такое TEDx

TEDx — это проект, который помогает локальным сообществам и отдельным людям по всему миру стать частью глобального сообщества TED, объединить и вовлечь в дискуссию самых ярких спикеров: ученых, предпринимателей, социальных активистов, художников, которые формируют повестку завтрашнего дня.

Конференции TEDx проводятся в Минске, как и по всему миру, с 2009 года. Первая конференция с локальными спикерами прошла в декабре 2013 года. C 2014 до 2017 года TEDx в Минске проходили под маркой TEDxNiamiha, а с 2017 — под брендом TEDxMinsk. События проходят в разных форматах: небольшие мероприятия TEDxMinskSalon, конференции для женщин TEDxMinskWomen и большая ежегодная конференция TEDxMinsk, которая в следующем году пройдет в Купаловском театре.

Что такое TEDWomen

Конференции, где все выступления подготовлены женщинами или посвящены женщинам, начали проводиться фондом TED с 2010 года. Их организаторы вместе со спикерами и зрителями уже восемь лет размышляют, каким образом инвестиции в женщин и девочек ведут к экономическому росту, политической стабильности и улучшению общественного здоровья (именно такая статистика дала толчок для проведения первой из конференций). Смелые идеи, горькая правда, потрясающий творческий подход — всё то, что нас вдохновляет и восхищает на глобальных конференциях TED, в полной мере представлено на TEDWomen.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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7 декабря в ОК16 пройдет очередное событие формата TEDx - ежегодная конференция TEDxMinskWomen2019. Тема нынешней конференции «Bold + Brilliant» («Смелые и блистательные»).
 
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