Вопрос по нефти и газу с Россией еще не решен

Источник материала: Ежедневник





Беларусь и Россия еще не согласовали спорные вопросы по нефти и газу, но подвижки в этом направлении есть.

Как заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, по нефти, газу и энергетике между Россией и Беларусью есть неурегулированные позиции, но эти вопросы решаемы.

Предполагается, что эти вопросы будут обсуждаться после заседания союзного Совмина, 19 ноября.

Как отметил Сергей Румас, эти вопросы встали между двумя странами и раньше и всегда находилось решение. Так будет и в этот раз.

«Думаю, что мы найдем развязки”, - отметил премьер-министр.