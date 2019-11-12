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Вопрос по нефти и газу с Россией еще не решен

13.11.2019 11:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Вопрос по нефти и газу с Россией еще не решен

Беларусь и Россия еще не согласовали спорные вопросы по нефти и газу, но подвижки в этом направлении есть.

Как заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, по нефти, газу и энергетике между Россией и Беларусью есть неурегулированные позиции, но эти вопросы решаемы.

Предполагается, что эти вопросы будут обсуждаться после заседания союзного Совмина, 19 ноября.

Как отметил Сергей Румас, эти вопросы встали между двумя странами и раньше и всегда находилось решение. Так будет и в этот раз.

«Думаю, что мы найдем развязки”, - отметил премьер-министр.

 
 
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Беларусь и Россия еще не согласовали спорные вопросы по нефти и газу, но подвижки в этом направлении есть.
 
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