|
Британец взял на тест Porsche 911 GT2 RS и через несколько минут устроил массовую аварию
Источник материала: Tut.by
В Великобритании мужчина разбил во время тест-драйва новенький Porsche 911 GT2 RS, пишет издание
Британец решил протестировать Porsche перед покупкой. Он успел отъехать от салона всего километр и спровоцировал столкновение пяти автомобилей. По словам мужчины, причиной инцидента стали несработавшие тормоза.
Porsсhe 911 GT2 впервые был представлен в 2017 году на британском «Фестивале скорости» в Гудвуде, как самая быстрая и мощная версия семейства 911. Спорткар оснащается 700-сильным битурбированным оппозитным двигателем 3.8, развивающим 750 Нм крутящего момента. Заднеприводное купе весит всего 1470 кг с заправленным баком, разгоняется с места до 100 км/ч за 2,8 секунды и достигает максимальной скорости 340 км/ч. Спорткар выпущен тиражом всего в 1000 экземпляров и оценивается в 265 тыс. долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спорткар выпущен тиражом всего в 1000 экземпляров и оценивается в 265 тыс. долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)