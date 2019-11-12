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Британец взял на тест Porsche 911 GT2 RS и через несколько минут устроил массовую аварию

13.11.2019 12:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Великобритании мужчина разбил во время тест-драйва новенький Porsche 911 GT2 RS, пишет издание Metro.

Британец решил протестировать Porsche перед покупкой. Он успел отъехать от салона всего километр и спровоцировал столкновение пяти автомобилей. По словам мужчины, причиной инцидента стали несработавшие тормоза.

Porsсhe 911 GT2 впервые был представлен в 2017 году на британском «Фестивале скорости» в Гудвуде, как самая быстрая и мощная версия семейства 911. Спорткар оснащается 700-сильным битурбированным оппозитным двигателем 3.8, развивающим 750 Нм крутящего момента. Заднеприводное купе весит всего 1470 кг с заправленным баком, разгоняется с места до 100 км/ч за 2,8 секунды и достигает максимальной скорости 340 км/ч. Спорткар выпущен тиражом всего в 1000 экземпляров и оценивается в 265 тыс. долларов.

 
 
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Спорткар выпущен тиражом всего в 1000 экземпляров и оценивается в 265 тыс. долларов.
 
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