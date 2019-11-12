Британец взял на тест Porsche 911 GT2 RS и через несколько минут устроил массовую аварию

Источник материала: Tut.by

В Великобритании мужчина разбил во время тест-драйва новенький Porsche 911 GT2 RS, пишет издание Metro .

Inc 606 — 5 Vehicle RTC on Cogan spur, penarth. Slight delays. pic.twitter.com/pE7HxgIk39 — South Wales Police Roads Policing Unit (@SWP_Roads) November 1, 2019

Британец решил протестировать Porsche перед покупкой. Он успел отъехать от салона всего километр и спровоцировал столкновение пяти автомобилей. По словам мужчины, причиной инцидента стали несработавшие тормоза.

Porsсhe 911 GT2 впервые был представлен в 2017 году на британском «Фестивале скорости» в Гудвуде, как самая быстрая и мощная версия семейства 911. Спорткар оснащается 700-сильным битурбированным оппозитным двигателем 3.8, развивающим 750 Нм крутящего момента. Заднеприводное купе весит всего 1470 кг с заправленным баком, разгоняется с места до 100 км/ч за 2,8 секунды и достигает максимальной скорости 340 км/ч. Спорткар выпущен тиражом всего в 1000 экземпляров и оценивается в 265 тыс. долларов.