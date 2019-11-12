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В Европе пересматривают квоты на трудовых мигрантов: какие страны их увеличивают, какие - сокращают

13.11.2019 12:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Европейские страны пересматривают квоты на трудовых мигрантов: одни увеличивают, другие — сокращают. В Великобритании, к примеру, намерены в 4 раза увеличить годовую иммиграционную квоту для сезонных рабочих, которые трудятся на фермах. Квоту с 2020 года повысят до 10 тысяч человек. Такое решение приняли для того, чтобы закрыть дефицит рабочей силы после Brexit, сообщает the Telegraph.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сейчас Великобритания позволяет ежегодно нанимать для работы на фермах 2500 людей из-за пределов Европейского Союза, но британские аграрии говорят, что этого мало, пишет zn.ua. Рабочие, которые приезжают из других стран ЕС, пока не сталкиваются с квотами, и ограничений на их количество нет.

«Наша система иммиграции должна отражать потребности сельского хозяйства. Важной частью этого будет расширение и продолжение схемы сезонных рабочих», — сказала министр сельского хозяйства Великобритании Тереза ​​Вильер.

Во Франции тем временем решили установить квоты для рабочих-иммигрантов из-за пределов Европейского Союза, сообщает Reuters. Планируется, что квоты вступят в силу летом 2020 года. Министр труда Франции Мюриэль Пенико заявила, что в приоритете — помочь французам вернуться на рынок труда. Но при этом при необходимости Франция
будет привлекать иностранцев в зависимости от их профессии и квалификации, уточнила министр.

В Эстонии миграционную квоту на 2020 год оставили на уровне этого года — 1314 человек (это на 1 человека меньше, чем в 2019 году). Согласно постановлению, в 2020 году определенная часть квоты отводится на работников творческого сектора (28) и спортсменов (18), а также иностранцев, которые приезжают в Эстонии жить на основании международного договора (10). Остальная часть (1258) подлежит свободному распределению, передает rus.delfi.ee.

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По мнению министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, нужно руководствовался тем, чтобы на основании вида на жительства в эту страну приезжали те иностранцы, которые придают дополнительную ценность и чье прибытие соответствует интересам нашего государства и общества. Эксперты Банка Эстонии убеждены, что в случае кризиса иностранная рабочая сила может затруднить поиск работы эстонцам.

По данным департамента по гражданству и миграции МВД, за первые девять месяцев года на заработки за границу выехало 7386 человек (годом ранее — 9053). Чаще всего белорусы отправляются работать в Россию, а больше половины трудовых мигрантов — представители рабочих специальностей.

В статистике департамента по гражданству и миграции МВД речь идет о тех белорусах, которые выезжают на работу за границу при содействии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых есть лицензия на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси. Те, кто уехал самостоятельно, в этой статистике не учитываются.

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Теги: Минск
 
 
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В Великобритании, к примеру, намерены в 4 раза увеличить годовую иммиграционную квоту для сезонных рабочих, которые трудятся на фермах.
 
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