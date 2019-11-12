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В Европе пересматривают квоты на трудовых мигрантов: какие страны их увеличивают, какие - сокращают
Источник материала: Tut.by
Европейские страны пересматривают квоты на трудовых мигрантов: одни увеличивают, другие — сокращают. В Великобритании, к примеру, намерены в 4 раза увеличить годовую иммиграционную квоту для сезонных рабочих, которые трудятся на фермах. Квоту с 2020 года повысят до 10 тысяч человек. Такое решение приняли для того, чтобы закрыть дефицит рабочей силы после Brexit, сообщает
Сейчас Великобритания позволяет ежегодно нанимать для работы на фермах 2500 людей из-за пределов Европейского Союза, но британские аграрии говорят, что этого мало,
«Наша система иммиграции должна отражать потребности сельского хозяйства. Важной частью этого будет расширение и продолжение схемы сезонных рабочих», — сказала министр сельского хозяйства Великобритании Тереза Вильер.
Во Франции тем временем решили установить квоты для рабочих-иммигрантов из-за пределов Европейского Союза, сообщает
В Эстонии миграционную квоту на 2020 год
По мнению министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, нужно руководствовался тем, чтобы на основании вида на жительства в эту страну приезжали те иностранцы, которые придают дополнительную ценность и чье прибытие соответствует интересам нашего государства и общества. Эксперты Банка Эстонии
По
В статистике департамента по гражданству и миграции МВД речь идет о тех белорусах, которые выезжают на работу за границу при содействии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых есть лицензия на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси. Те, кто уехал самостоятельно, в этой статистике не учитываются.
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В Великобритании, к примеру, намерены в 4 раза увеличить годовую иммиграционную квоту для сезонных рабочих, которые трудятся на фермах.
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