Как выглядят белоруски, которые тренируются с тяжелыми весами

Источник материала: Tut.by

Антонине Залещенок под силу поднять 160 кг. По спортивным меркам это не самый большой результат, если бы не одно «но»: девушка работает переводчиком и занимается в зале просто для себя. «Ты что-то тяжелое поднял — и внутри тебя как будто открыли бутылку шампанского… Это очень приятное чувство», — улыбается Антонина. GO.TUT.BY поговорил с девушками, которые не боятся поднимать тяжелую штангу в зале и впечатляют своим результатом.

«Люди подходят на улице и спрашивают, занимаюсь ли я чем-то»



Фото: из личного архива героини

Ирина Тимошенко работает бухгалтером в строительной организации. Долгое время гомельчанка серьезно увлекалась спортивными бальными танцами. Но однажды познакомилась с молодым человеком, который занимался пауэрлифтингом, и решила разделить его хобби.

— Молодой человек пригласил меня просто посмотреть на соревнования, в которых должен был участвовать его друг. Я пришла. Там для участия не хватало девушек, а у меня с собой была форма. Друзья предложили попробовать. И я подумала: «Действительно, а почему бы нет?»

На турнире девушка заняла третье место и даже выиграла абонемент. Чуть позже именно в этом зале Ирину заметил популярный местный пауэрлифтер и предложил помощь в тренировках.



Фото: из личного архива героини

— Мне очень понравился режим, направленность спорта. Здесь есть пути развития. Думаю, все другие вещи были бы для меня скучными или какими-то легкими.

Несмотря на корочку «КМС по пауэрлифтингу», свои тренировки Ирина считает хобби. При весе 60 кг и росте 173 см гомельчанка жмет от груди 65 кг, приседает 120 кг и тянет 130 кг. Девушка посещает зал 4 раза в неделю, обычно ездит туда после работы. Коллеги, отмечает Ирина, реагируют на увлечение положительно.

— Кто-то удивляется, когда узнает, кто-то задает какие-то вопросы. Иногда даже люди, если осмеливаются, подходят просто на улице и спрашивают, занимаюсь ли я чем-то. Наверное, это даже не связано с внешним видом. Скорее, с осанкой из бальных танцев.



Фото: из личного архива героини

Тренировки, поясняет Ирина, не могут быть постоянно с большими весами. Иногда просто необходимо заниматься в полсилы и давать телу восстанавливаться.

— По поводу тренировок с весом есть много стереотипов. Многие девушки до сих пор боятся превратиться в зале в мужиков, хотя ни женский организм, ни внешний вид никак не может стать «мужским» от тренировок с отягощением.

«Чтобы тяжело тренироваться, нужно хорошо кушать»



Фото: Вадим Мартынчук

Чемпионка Беларуси по бодифитнесу Анна Достовалова в недавнем прошлом работала юристом. Для поддержания формы девушка ходила на групповые тренировки и иногда в тренажерный зал, однако больших результатов не было.

— У меня не было никаких определенных целей. Я была ни худая, ни полная. Одним словом, обычная девушка.



Фото: Вадим Мартынчук

Анна решила заниматься более осознанно и записалась к инструктору. Именно он, признается спортсменка, раскрыл ее потенциал работать с тяжелым весом. Девушка настолько втянулась в процесс, что выполнила «кандидата в мастера по пауэрлифтингу». При росте 153 см и весе в 47 килограммов могла приседать 85 и тянуть 95.



Фото: Вадим Мартынчук

— Здесь каждая тренировка — маленькая победа над собой и своей ленью. В тренажерном зале ничто не приходит сразу. Сначала ты работаешь с маленьким весом, контролируешь упражнение. И только если ты уверен в том, что техника правильная, то можно идти дальше.

При тяжелых тренировках, отмечает спортсменка, можно достаточно быстро увидеть прогресс: появляются мышцы и прорисовывается рельеф. На йоге и пилатесе, по опыту Анны, таких изменений получить не удавалось.



Фото: Вадим Мартынчук

— Но на самом деле девушкам не так просто набрать мышечную массу. Для этого нужно очень долго и кропотливо работать. Просто так взять и без усилий «накачаться» нельзя, — рассказывает спортсменка. — А чтобы тяжело тренироваться, нужно хорошо кушать. За 1,5−2 часа до тренировки обязателен полноценный прием пищи из сложных углеводов. Это может быть каша, макароны. И также белок — мясо, рыба. Этого достаточно, чтобы иметь силы хорошо тренироваться и поднимать вес.



Фото: Вадим Мартынчук

«Мужчины пытаются сравнивать с собой»

Антонина Залещенок пришла впервые в зал, чтобы привести фигуру в форму перед летом.

— Я начала ходить с подругой за компанию, она занималась до этого с тренером по программе. Чтобы определить свои рабочие веса, мы сделали тренировку на максимум: в каждом упражнении доходили до веса, который возможно поднять лишь один раз. И мне так понравилось!

За несколько недель подобранные веса стали легкими для девушки. Подруга рассказала об успехах Антонины инструктору в зале, и позже минчанке предложили заниматься серьезно и выступать на соревнованиях по пауэрлифтингу.



Фото: из личного архива героини

— Когда я начала тренироваться, то впервые в жизни смогла себя как-то дисциплинировать. Где-то внутри у меня всегда было желание побыть спортсменом, который выступает на соревнованиях. И я поняла, какую большую радость мне это приносит.

На недавних соревнованиях Антонина выполнила норматив мастера спорта и подняла 160 кг в становой тяге. В других упражнениях у девушки также есть результаты: 110 кг в приседе и 60 кг в жиме от груди. Спортсменка признается, что очень часто молодые люди интересуются успехами и пытаются сравнивать с собой. Иногда можно встретить и негативную реакцию.



Фото: из личного архива героини

— Как правило, парни пытаются говорить, что могут так же и ничего специфического в этом нет. В зале иногда подходят люди с вопросом: «Зачем тебе это нужно?». И мама моя очень боится, волнуется за меня и говорит, что девочки вообще должны ходить на танцы, — улыбается спортсменка.

Но чаще Антонина встречает положительную реакцию: в зале подходят люди, признаются, что наблюдают. Получает девушка и много комплиментов по поводу фигуры. Некоторые даже могут вогнать в краску.

— Сначала было как-то неловко, когда мужчины в возрасте тебе говорят: «Ох, какая у тебя задница сочная». Но потом привыкаешь и понимаешь, что они ничего плохого не имеют в виду, просто хотят сказать что-то приятное. Как могут.



Фото: из личного архива героини

Антонина рассказывает, что даже с тяжелыми тренировками нужно следить за питанием. Кубики пресса, отмечает спортсменка, прорисовываются лишь при правильной диете. Что касается страха поднять что-то тяжелое, то это, по мнению Антонины, находится в голове.

— Девушкам в этом смысле сложнее, потому что у нас хорошо развит инстинкт самосохранения. Чтобы преодолеть страх поднять что-то тяжелое, нужно просто подержать что-то тяжелое.

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