В Минске пройдет очень крутая ночь кино. На нашей памяти - лучшая

Источник материала: Tut.by

В ночь с 15 на 16 ноября, в 23.45, в столичном кинотеатре «Москва» пройдет очередная «Ночь кино» , на которой вы сможете посмотреть сразу три горячих киноновинки: комедийный боевик «Ангелы Чарли», основанную на реальных событиях спортивную драму «Ford против Ferrari» и хоррор «Доктор Сон» — продолжение фильма «Сияние». Билет сразу на три фильма обойдется вам в 17 рублей.

Полный график кинопремьер Минска

О чем кино: частное детективное агентство Таунсенд, возглавляемое таинственным Чарли, открывает свои офисы по всему миру, и теперь в разных уголках земного шара команды суперпрофессиональных Ангелов под началом Босли обеспечивают покой и безопасность своим клиентам.

О чем кино: о взаимоотношениях американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза, которые вместе бросили вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который смог конкурировать с Ferrari на чемпионате мира, прошедшем во Франции в середине 1960-х.

О чем кино: прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведет жизнь маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь другая «сияющая» девочка, Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого Истинного Узла — группы охотников за одаренными детьми.

Кроме самих киноновинок зрителей, как и всегда, будут ждать саундтреки к кинопремьерам, бар, а также тематическая фотозона.

Когда: начало — 15 ноября, 23.45, конец — 16 ноября, 6.30 Где: « Москва » Сколько: 17 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

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