|
В Минске пройдет очень крутая ночь кино. На нашей памяти - лучшая
Источник материала: Tut.by
В ночь с 15 на 16 ноября, в 23.45, в столичном кинотеатре «Москва» пройдет очередная
О чем кино: частное детективное агентство Таунсенд, возглавляемое таинственным Чарли, открывает свои офисы по всему миру, и теперь в разных уголках земного шара команды суперпрофессиональных Ангелов под началом Босли обеспечивают покой и безопасность своим клиентам.
О чем кино: о взаимоотношениях американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза, которые вместе бросили вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который смог конкурировать с Ferrari на чемпионате мира, прошедшем во Франции в середине 1960-х.
О чем кино: прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведет жизнь маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь другая «сияющая» девочка, Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого Истинного Узла — группы охотников за одаренными детьми.
Кроме самих киноновинок зрителей, как и всегда, будут ждать саундтреки к кинопремьерам, бар, а также тематическая фотозона.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь с 15 на 16 ноября, в 23.45, в столичном кинотеатре «Москва» пройдет очередная «Ночь кино», на которой вы сможете посмотреть сразу три горячих киноновинки:...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)