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Общие траты жителей Беларуси на китайской распродаже 11.11 выросли в 16 раз

13.11.2019 12:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Общие траты жителей Беларуси на китайской распродаже 11.11 выросли в 16 раз
Фото из открытых источников

В День холостяка, 11 ноября, китайские и российские интернет-магазины ежегодно устраивают масштабные распродажи. Выяснилось, что 11 ноября 2019 года жители Беларуси оплатили онлайн в 8 раз больше заказов китайских товаров, чем в обычные дни. При этом их общие траты на такие покупки выросли в 16 раз. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы. Сегодня с ее помощью оплату принимают больше 120 тыс. онлайн-площадок по всему миру. Среди них — AliExpress, Joom и многие другие интернет-магазины.

Общие траты жителей Беларуси на китайской распродаже 11.11 выросли в 16 раз Скупой платит дважды. Чего лучше не покупать в китайских интернет-магазинах

Несмотря на скидки до 70%, 11 ноября средний чек жителей Беларуси за китайские товары увеличился по сравнению с обычными днями в 1,8 раза — до 24 бел. руб. (здесь и дальше по курсу Центробанка РФ на 11.11.19 г.). Для сравнения, у российских пользователей этот показатель составил 42 бел. руб.

В минувший День холостяка число белорусских покупателей китайских товаров в интернет-магазинах увеличилось в 11 раз. Каждый из них оплатил в среднем 3 заказа. Традиционно в этот день люди покупали электронику, бытовую технику, одежду, обувь, косметику, товары для дома и спорта.

Об исследовании

Учитывались платежи пользователей 11 ноября и в другие дни 2019 года. Люди платили на онлайн-площадках и в мобильных приложениях через Яндекс.Кассу. Она помогает оплачивать покупки самыми разными способами. Среди них — карты российских и международных платежных систем, электронные кошельки, Apple Pay, Google Pay, интернет-банкинги и многое другое.

О Яндекс.Кассе

Яндекс.Касса — сервис №1 для приема платежей в интернете (по числу сайтов, данные MARC за 2019 год). Она помогает компаниям принимать онлайн-оплату и предлагает другие полезные для предпринимателей решения. Яндекс.Касса поддерживает около 20 способов приема платежей через интернет. Она позволяет продавать товары и услуги в кредит или рассрочку с мгновенным оформлением по интернету, а также проводить онлайн-расчеты между юридическими лицами — через сервис «B2B-платежи».

Помимо платежных опций, у Яндекс.Кассы есть Бизнес-маркет с разными услугами для предпринимателей, антифрод-система для защиты от интернет-мошенничества, сервис управления контекстной рекламой для продвижения товаров и услуг в Сети. Каждую секунду через сервис проходит до 600 транзакций.

 
 
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Выяснилось, что 11 ноября 2019 года жители Беларуси оплатили онлайн в 8 раз больше заказов китайских товаров, чем в обычные дни. При этом их общие траты на такие покупки...
 
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