Хочет стать кардиохирургом. Девятилетний вундеркинд получит университетский диплом

Пока самым юным обладателем диплома о высшем образовании является американец Майкл Карни, ставший выпускником Алабамского университета в 10-летнем возрасте.





Лоран Симонс учится на факультете электротехники. В университет он поступил всего год назад.









Шестилетнюю программу средних и старших классов школы вундеркинд освоил всего за 1,5 года и летом прошлого года, когда ему было восемь лет, получил аттестат о среднем образовании.





После летних каникул он начал учебу в университете, программу которого он также освоил намного быстрее всех своих однокурсников.





IQ ребенка равен 145, он обладает фотографической памятью. По словам самого Лорана, его любимый предмет - математика, потому что она включает в себя статистику, геометрию и алгебру.





В будущем, по его словам, он хочет стать кардиохирургом. Еще учась в школе, мальчик прошел курс медицинского факультета Университета Амстердама.





По словам Лорана Симонса, он мечтает найти средства для продления жизни людей.





Мама Лорана Симонса родом из Голландии, отец - бельгиец. Мальчик родился в Бельгии, потом семья перебралась в Нидерланды.





По словам родителей, они довольно рано поняли, что у них в семье растет вундеркинд. По рассказу отца Лорена, его сын не особо интересовался игрушками в отличие от своих сверстников.





"Если он решит завтра стать плотником, для нас это не будет проблемой. Если это его сделает счастливым", - говорил год назад отец Лорена, когда тот поступил в университет.