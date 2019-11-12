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"Репортеры без границ": в Беларуси ужасающая ситуация со свободой прессы

13.11.2019 11:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Репортеры без границ" осудили действия белорусских милиционеров, задержавших в центре Минска съемочную группу канала ARD.



Правозащитная организация "Репортеры без границ" осудила действия белорусских силовиков, воспрепятствовавших профессиональной деятельности немецких репортеров в Минске. Об этом говорится в сообщении, распространенном организацией во вторник, 12 ноября.

Критике подверглась ситуация, произошедшая 8 ноября, когда съемочная группа немецкого общественно-правового телеканала ARD собиралась снять репортаж в центре Минска. 

Несмотря на аккредитацию, журналистов доставили в отделение милиции, где удерживали в течение двух часов.


"Это грубое воспрепятствование работе съемочной группы, аккредитованной должным образом, выставляет в плохом свете режим, официально работающий над сближением с Евросоюзом", - заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир (Christian Mihr). 

По его словам, этот инцидент "иллюстрирует ужасающую ситуацию со свободой прессы в Беларуси".
 
Теги: Минск
 
 
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"Репортеры без границ" осудили действия белорусских милиционеров, задержавших в центре Минска съемочную группу канала ARD.
 
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