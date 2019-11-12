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Свечки помогли? Минское "Динамо" прервало серию из 11 поражений
Источник материала: Партизан
Накануне минское «Динамо» по буллитам одолело «Торпедо» — 6:5. Таким образом команда прервала серию из 11 поражений подряд.
Любопытно, что за день до игры динамовцы посетили минский храм Всех Святых. Некоторые утверждают, что это случилось впервые в истории клуба.
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Накануне минское «Динамо» по буллитам одолело «Торпедо» — 6:5. Таким образом команда прервала серию из 11 поражений подряд.
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