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В Глусском районе Skoda насмерть сбила пенсионерку
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла под колесами автомобиля в Глусском районе. Об этом
Смертельный наезд произошел 12 ноября, в 18.50, вблизи деревни Брады. Установлено, что 45-летний водитель Skoda Octavia ехал по трассе Р55 Бобруйск — Любань — Красная Слобода и на 54-м километре дороги сбил 74-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении.
От полученных травм женщина умерла на месте ДТП. Световозвращающими элементами она обозначена не была.
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Смертельный наезд произошел 12 ноября, в 18.50, вблизи деревни Брады.
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