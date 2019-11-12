В Глусском районе Skoda насмерть сбила пенсионерку

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами автомобиля в Глусском районе. Об этом сообщили в УГАИ МВД.





Смертельный наезд произошел 12 ноября, в 18.50, вблизи деревни Брады. Установлено, что 45-летний водитель Skoda Octavia ехал по трассе Р55 Бобруйск — Любань — Красная Слобода и на 54-м километре дороги сбил 74-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении.

От полученных травм женщина умерла на месте ДТП. Световозвращающими элементами она обозначена не была.