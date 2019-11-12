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Новый STEM-центр будет открыт 14 ноября в Дрогичине

13.11.2019 12:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Новый STEM-центр будет открыт 14 ноября в Дрогичине
STEM-класс организован не так, как обычные школьные кабинеты. Модульная мебель позволяет быстро трансформировать пространство для занятий в группах и командах или для индивидуальной работы. Есть зона для работы за компьютерами, для тестирования роботов и даже для отдыха и общения. © / Фото из открытых источников

14 ноября 2019 года в 12.00 в средней школе №1 Дрогичина будет открыт STEM-центр — технически оснащенный класс, в котором учащиеся смогут бесплатно заниматься программированием, робототехникой, 3D-моделированием, точными и естественными науками, развивать навыки инженерного творчества в дополнение к основным школьным занятиям.

Торжественное открытие STEM-центра в средней школе №1 Дрогичина посетят директор администрации Парка высоких технологий Всеволод Янчевский, председатель правления Ассоциации «Образование для будущего» Дмитрий Гурский и директор Ассоциации «Образование для будущего» Александр Хомич.

История STEM-центра в Дрогичине

Средняя школа №1 Дрогичина выиграла STEM-центр в конкурсе «Хочу учиться в STEM-классе!». По условиям конкурса, участники должны были на практике реализовать настоящие STEM-проекты. Так, школьники с разных сторон исследовали пластик и разработали проект использования пластмассы как добавки при производстве асфальта (в городе есть асфальтобетонный завод).

В результате проект занял одно из десяти призовых мест, и школа получила возможность открыть собственный STEM-центр.

Спонсором STEM-центра для учеников средней школы №1 Дрогичина стал сооснователь MSQRD Евгений Невгень.

Что будет на открытии

STEM-центр в Дрогичине станет тринадцатым в Беларуси. Его открытие посетят педагоги и практики применяющие STEM-подход, кураторы других STEM-центров страны, которые поделятся опытом применения STEM-концепции: организации учебного процесса, мотивации учеников, особенности проведения занятий в STEM-классах. 

Тем временем ученики школы встретятся с представителями IT-индустрии. Специалисты из разных областей IT приедут, чтобы поддержать ребят в их начинаниях и вдохновить на исследования и разработки. Школьники узнают, какие навыки востребованы у современных работодателей и как достичь успеха в профессиональных проектах. У ребят из старших классов будет возможность больше узнать о профессиях в сфере IТ, чтобы подготовиться к выбору специальности.

Что такое STEM

Всего в нашей стране открыто уже тринадцать STEM-центров, где развивают новый подход к обучению.

STEM-образование объединяет точные науки, технологии, инженерию, математику, а главное — помогает воспитывать у детей исследовательское и инженерное мышление. На подобных занятиях дети и подростки осваивают исследовательский подход — объединяют знания из разных областей, чтобы создавать новое. Также школьники учатся применять инженерный подход — искать и разрабатывать решения в ответ на реальные проблемы и потребности (своей школы, деревни, города).

Подробнее о концепции STEM и самих STEM-центрах читайте на сайте Ассоциации «Образование для будущего»: http://edu4future.by/project/razvitie-stem-podhoda-i-stem-centrov-v-belarusi

 
 
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STEM-центр в Дрогичине станет тринадцатым в Беларуси.
 
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