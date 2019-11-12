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Мужчина 15 лет красил волосы из-за стеснения. Но потом перестал и теперь не жалеет об этом
Источник материала: Tut.by
Американец мексиканского происхождения по фамилии Чавес раньше страдал из-за раннего поседения, но сейчас избавился от этого комплекса и вдохновляет других — таких же, как он. На его историю
Белые пряди у него начали появляться, когда ему было около 18 лет. По его словам, он единственный в семье, у кого так рано появились седые локоны.
Из-за насмешек друзей он начал красить волосы и делал так до тех пор, пока ему не стукнуло 33 — и тогда он решил, что с него довольно. Чавес отказался от краски и стал отращивать шевелюру.
Такие локоны мужчина отрастил за полтора года:
Здесь естественным волосам уже 2 с половиной года:
А сейчас, спустя 3 года, у Чавеса отросла вот такая грива. От юношеского комплекса не осталось и следа!
Мужчина говорит, что получает кучу комплиментов своей шевелюре. По словам Чавеса, волосы с сединой — как отпечатки пальцев. Ни у кого нет одинаковых!
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Чавес очень рано поседел.
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