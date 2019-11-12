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Мужчина 15 лет красил волосы из-за стеснения. Но потом перестал и теперь не жалеет об этом

13.11.2019 12:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американец мексиканского происхождения по фамилии Чавес раньше страдал из-за раннего поседения, но сейчас избавился от этого комплекса и вдохновляет других — таких же, как он. На его историю обратил внимание twizz.ru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от X-Chavez (@steelfox1203) 26 Июн 2019 в 8:03 PDT

Белые пряди у него начали появляться, когда ему было около 18 лет. По его словам, он единственный в семье, у кого так рано появились седые локоны.

Из-за насмешек друзей он начал красить волосы и делал так до тех пор, пока ему не стукнуло 33 — и тогда он решил, что с него довольно. Чавес отказался от краски и стал отращивать шевелюру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от X-Chavez (@steelfox1203) 22 Мар 2018 в 8:41 PDT

Такие локоны мужчина отрастил за полтора года:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от X-Chavez (@steelfox1203) 6 Апр 2018 в 10:11 PDT

Здесь естественным волосам уже 2 с половиной года:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от X-Chavez (@steelfox1203) 1 Апр 2019 в 9:51 PDT

А сейчас, спустя 3 года, у Чавеса отросла вот такая грива. От юношеского комплекса не осталось и следа!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от X-Chavez (@steelfox1203) 3 Сен 2019 в 8:51 PDT

Мужчина говорит, что получает кучу комплиментов своей шевелюре. По словам Чавеса, волосы с сединой — как отпечатки пальцев. Ни у кого нет одинаковых!

 
 
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