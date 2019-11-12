Мужчина 15 лет красил волосы из-за стеснения. Но потом перестал и теперь не жалеет об этом

Источник материала: Tut.by

Американец мексиканского происхождения по фамилии Чавес раньше страдал из-за раннего поседения, но сейчас избавился от этого комплекса и вдохновляет других — таких же, как он. На его историю обратил внимание twizz.ru.

Белые пряди у него начали появляться, когда ему было около 18 лет. По его словам, он единственный в семье, у кого так рано появились седые локоны.

Из-за насмешек друзей он начал красить волосы и делал так до тех пор, пока ему не стукнуло 33 — и тогда он решил, что с него довольно. Чавес отказался от краски и стал отращивать шевелюру.

Такие локоны мужчина отрастил за полтора года:

Здесь естественным волосам уже 2 с половиной года:

А сейчас, спустя 3 года, у Чавеса отросла вот такая грива. От юношеского комплекса не осталось и следа!

Мужчина говорит, что получает кучу комплиментов своей шевелюре. По словам Чавеса, волосы с сединой — как отпечатки пальцев. Ни у кого нет одинаковых!