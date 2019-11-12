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Уголовное дело блокировавшего компьютеры белорусов россиянина направлено в РФ

13.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Уголовное дело блокировавшего компьютеры белорусов россиянина направлено в РФ

Уголовное дело в отношении блокировавшего компьютеры белорусов россиянина направлено в РФ. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации Генеральной прокуратуры Беларуси.

«Генеральная прокуратура Беларуси направила в Генпрокуратуру России материалы уголовного дела в отношении россиянина о покушении на мошенничество и умышленном блокировании компьютерной информации. Сделано это для организации его уголовного преследования в государстве гражданской принадлежности», — проинформировали в ведомстве.

Россиянин 2-16 декабря 2015 года в Минске и иных местах от имени МВД Беларуси отправлял на компьютеры граждан информацию о необходимости уплатить штраф. Деньги нужно было перевести за то, что люди якобы просматривали в интернете и хранили порнографию. Далее мужчина блокировал компьютерную информацию на устройствах потерпевших.

«Он намеревался завладеть чужими деньгами на сумму более Br3,7 тыс., однако не довел до конца свой преступный умысел по не зависящим от него причинам. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.14, ч.2 ст.209, ч.1 ст.351 УК (покушение на мошенничество и умышленное блокирование компьютерной информации)», — рассказали в Генпрокуратуре.

Принятие окончательного процессуального решения по уголовному делу взято на контроль.

Материалы дела переданы в российское ведомство на основании статей 72-76 Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Уголовное дело в отношении блокировавшего компьютеры белорусов россиянина направлено в РФ. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации Генеральной прокуратуры...
 
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