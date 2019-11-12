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Минсельхозпрод не ждет «неожиданностей» с гречкой и картофелем в стране

13.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минсельхозпрод не ждет «неожиданностей» с гречкой и картофелем в стране

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси не прогнозирует дефицита картофеля и гречневой крупы на внутреннем рынке страны.

«Мы не боимся остаться без картофеля, так как основной пик реализации его в период уборки уже прошел. (…) Мы не ожидаем каких-то неожиданностей в обеспечении этим продуктом наших граждан», — сказал глава Минсельхозпрода Анатолий Хотько на пресс-конференции в Минске в понедельник.

Он уточнил, что в текущем году в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах ожидается урожай картофеля порядка 1 млн тонн, а с учетом населения – не менее 6 млн тонн.

«Ежегодно мы порядка 300 тыс. тонн картофеля реализуем на экспорт. Я думаю, что в этом году эта цифра будет выше (учитывая возросший спрос на него в ряде стран – ИФ). Это нормально, что мы обеспечиваем и соседей, и себя», — заметил Хотько.

Касаясь ситуации с гречневой крупой, министр признал, что неурожай этой культуры в России  «вызывает определенный ажиотаж у населения».  В то же время, ничего «критического» в ней Минсельхозпрод не видит. 

Он также напомнил, что ожидаемое производство гречихи в Беларуси в 2019 году составит не менее  11 тыс. тонн, гречневой крупы из нее – более 10 тыс. тонн. «Есть еще переходящие остатки с прошлого года», — добавил он.

«С учетом того, что постоянно завозится (крупа – ИФ) из Российской Федерации, и из Украины, мы не считаем, что будет какая-то критическая ситуация», — заявил Хотько.

interfax.by
 
Теги: Минск
 
 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси не прогнозирует дефицита картофеля и гречневой крупы на внутреннем рынке страны. «Мы не боимся...
 
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