|
Минсельхозпрод не ждет «неожиданностей» с гречкой и картофелем в стране
13.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси не прогнозирует дефицита картофеля и гречневой крупы на внутреннем рынке страны.
«Мы не боимся остаться без картофеля, так как основной пик реализации его в период уборки уже прошел. (…) Мы не ожидаем каких-то неожиданностей в обеспечении этим продуктом наших граждан», — сказал глава Минсельхозпрода Анатолий Хотько на пресс-конференции в Минске в понедельник.
Он уточнил, что в текущем году в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах ожидается урожай картофеля порядка 1 млн тонн, а с учетом населения – не менее 6 млн тонн.
«Ежегодно мы порядка 300 тыс. тонн
Касаясь ситуации с гречневой крупой, министр признал, что неурожай этой культуры в России «вызывает определенный ажиотаж у населения». В то же время, ничего «критического» в ней Минсельхозпрод не видит.
Он также напомнил, что ожидаемое производство гречихи в Беларуси в 2019 году составит не менее 11 тыс. тонн,
«С учетом того, что постоянно завозится (крупа – ИФ) из Российской Федерации, и из Украины, мы не считаем, что будет какая-то критическая ситуация», — заявил Хотько.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси не прогнозирует дефицита картофеля и гречневой крупы на внутреннем рынке страны. «Мы не боимся...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)