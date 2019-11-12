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Коммунальники начали подготовку к зиме: устанавливают ящики с песком

13.11.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском городском ЖКХ считают, что не смотря на аномально теплую погоду для ноября, к зиме необходимо готовиться заблаговременно.

Коммунальники начали подготовку к зиме: устанавливают ящики с песком

На этой неделе специалисты ПКУП "Коммунальник" начали установку на пешеходных переходах улиц специальные ящики с песком.

Коммунальники начали подготовку к зиме: устанавливают ящики с песком

Зелёные ёмкости с песком появятся на остановочных пунктах городского общественного транспорта, а также в других оживленных точках города.

Коммунальники начали подготовку к зиме: устанавливают ящики с песком

Делается это на случай проведения антигололедных мероприятий.

Коммунальники начали подготовку к зиме: устанавливают ящики с песком

Коммунальники начали подготовку к зиме: устанавливают ящики с песком

Коммунальники начали подготовку к зиме: устанавливают ящики с песком

 
 
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  В Брестском городском ЖКХ считают, что не смотря на аномально теплую погоду для ноября, к зиме необходимо готовиться заблаговременно. На этой неделе специалисты...
 
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