Коммунальники начали подготовку к зиме: устанавливают ящики с песком

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском городском ЖКХ считают, что не смотря на аномально теплую погоду для ноября, к зиме необходимо готовиться заблаговременно.





На этой неделе специалисты ПКУП "Коммунальник" начали установку на пешеходных переходах улиц специальные ящики с песком.





Зелёные ёмкости с песком появятся на остановочных пунктах городского общественного транспорта, а также в других оживленных точках города.





Делается это на случай проведения антигололедных мероприятий.











