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Коммунальники начали подготовку к зиме: устанавливают ящики с песком
13.11.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Брестском городском ЖКХ считают, что не смотря на аномально теплую погоду для ноября, к зиме необходимо готовиться заблаговременно.
На этой неделе специалисты ПКУП "Коммунальник" начали установку на пешеходных переходах улиц специальные ящики с песком.
Зелёные ёмкости с песком появятся на остановочных пунктах городского общественного транспорта, а также в других оживленных точках города.
Делается это на случай проведения антигололедных мероприятий.
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В Брестском городском ЖКХ считают, что не смотря на аномально теплую погоду для ноября, к зиме необходимо готовиться заблаговременно. На этой неделе специалисты...
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