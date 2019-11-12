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К вопросу о разговорах по телефону за рулём и позднему включению "поворотников"

13.11.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ситуация спорная, по видео можно смело сказать, что виноват я, автор видео, но если разобраться, почему так вышло, все не так однозначно.

К вопросу о разговорах по телефону за рулём и позднему включению "поворотников"

Начну с конца. "Невиновный" разговаривает по телефону. Едет достаточно быстро, и в последний момент включает поворот и поворачивает, при этом разговаривает по телефону. Ребенку, сидящему на заднем сиденье, шансов не осталось, почти...

К вопросу о разговорах по телефону за рулём и позднему включению "поворотников"

Перекресток там сложный, и каждый знает, что нужно проскакивать, т.к. тебя или пропускают, или просто вскакиваешь в "окошко". Я убедился, что слева есть приличный запас, и начал присматривать за потоком справа. Еще раз проверяю - слева, и вижу окошко справа, итог на видео.

На видео не передать, то как я выруливал от этого авто. Мне то что, машина бы отработала, жаль ребенка, удар ровно в него был бы. Задумайтесь, что вы делаете!

 
 
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  Ситуация спорная, по видео можно смело сказать, что виноват я, автор видео, но если разобраться, почему так вышло, все не так однозначно. Начну с конца. "Невиновный"...
 
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