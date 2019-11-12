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В Китае смонтировали самый крупный в мире ветрогенератор

13.11.2019 12:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Китае смонтировали самый крупный в мире ветрогенератор

На юго-западе Китая в городе Чунцин создали ветрогенератор с ротором диаметром 210 метров.

Мощность морской ветроэлектрической установки H210-10MW составляет 10 МВт. Она является первой ветряной турбиной в Китае с диаметром ротора более 200 м. Сверхкрупный генератор был разработан Haizhuang Windpower, дочерней компанией китайской судостроительной корпорации CSIC. Его сдача в эксплуатацию ожидается в ближайшее время.

Директор НИИ при компании Haizhuang Windpower Хан Хуали сообщил, что каждый агрегат H210-10MW способен ежегодно вырабатывать порядка 40 млн кВт/ч электроэнергии, что в два раза превышает имеющий в стране аналог мощностью 5 МВт. Гигантские ветрогенераторы будут установлены на электростанциях в провинциях Фуцзянь и Гуандун на юге Китая, пишет Белта.

В настоящее время в компании ведется разработка еще более крупного морского ветрогенератора, диаметр ротора у которого достигнет 230 м. Новые генераторы создают специально для электростанций в провинциях Чжэцзян и Цзянсу на востоке Китая, для которых характерна относительно низкая средняя скорость ветра, добавил Хан Хуали.

 
 
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На юго-западе Китая в городе Чунцин создали ветрогенератор с ротором диаметром 210 метров.
 
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