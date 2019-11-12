Источник материала: Маяк Преднепровья

Каждый день этих людей полон испытаний, а их преодоление – это уже победа над недугом, возможность стать уверенными, почувствовать себя такими, как все.

На Быховщине проходит месячник «Человек с белой тростью», организаторы которого разработали целый план мероприятий. Их цель – привлечение внимания к слабовидящим людям и инвалидам по зрению.

Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов районного центра социального обслуживания населения стало местом проведения круглого стола под названием «Равные права – равные возможности». Инициатор мероприятия – РОО «БелТИЗ».

Государство поддерживает людей, имеющих инвалидность по зрению. Речь шла о льготах. Они распространяются на лекарственные средства, обеспечение техническими средствами социальной реабилитации, санаторно-курортное лечение и оздоровление, а также на проезд в общественном транспорте. Велся разговор и о размерах пособий по уходу за теми, кто имеет инвалидность, а также о технических средствах в помощь слабовидящим.

Алеся ЦАРЕВА.