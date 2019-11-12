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Водитель СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш» Михаил Сипаков — один из победителей районного соревнования на уборке урожая

13.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Водитель СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш» Михаил Сипаков — один из победителей районного соревнования на уборке урожая — сейчас на мехдворе ремонтирует свой МАЗ, готовит его к техническому осмотру. Несмотря на то, что грузовой автомобиль эксплуатируется в хозяйстве уже 11 лет, на нем Михаил Иванович из года в год добивается высоких результатов. Не исключением стала и эта уборочная кампания, в ходе которой он перевез 2000 тонн зерна.

Водитель СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш» Михаил Сипаков — один из победителей районного соревнования на уборке урожая

В эту уборочную кампанию Михаил с легкостью «обошел» своих коллег, в день успевая сделать по 10 и более рейсов. Работал без выходных и до позднего вечера.
Сам Михаил родом из деревни Золотва, но проживает в агрогородке Глухи. Династия Сипаковых давно известна в этих краях. Его отец Иван Григорьевич всю жизнь трудился в хозяйстве трактористом. Мать Антонина Михайловна работала в полеводческой бригаде, а затем на ферме дояркой. Родной брат Сергей Сипаков трудится здесь на автомашине УАЗ. Двоюродный брат Олег тоже из этих мест и тоже водитель — большегрузного МАЗа.

Каждый день на работу Михаил добирается на собственном автомобиле вместе с супругой Аллой, которая трудится в хозяйстве бухгалтером. Дети у Сипаковых уже взрослые. Старший сын Вадим работает в лесхозе, младшая дочь Алина — студентка МГУ им. Кулешова. Каждый год на зиму Олег Владимирович забирает к себе домой любимую тещу Тамару Васильевну Дерновскую, да и он для нее самый лучший зять.
Оглядываясь на свой почти полувековой жизненный путь, Михаил Иванович признается, что ни о чем не жалеет, наоборот, считает, что судьба подарила ему все, чего желал. А для счастья многого не нужно, главное — спокойствие и мир, да чтобы были здоровы родные и близкие.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 
 
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Водитель СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш» Михаил Сипаков — один из победителей районного соревнования на уборке урожая — сейчас на мехдворе
 
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