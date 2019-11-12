15 ноября на прямой линии «ГП» — председатель КГК Гомельской области

Источник материала: Газета Авангард

На прямой линии «Гомельскай праўды» — председатель Комитета государственного контроля Гомельской области

Высказать актуальные предложения по развитию Гомельщины, указать на проблемы и недостатки в регионе, а также задать вопросы, относящиеся к компетенции Комитета госконтроля, вы можете на прямой линии «Гомельскай праўды». Гость редакции — председатель Комитета государственного контроля Гомельской области АТРОЩЕНКО Александр Алексеевич.

Звоните в пятницу, 15 ноября, с 11.00 до 12.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89. Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».