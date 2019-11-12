КРАЖА ИМУЩЕСТВА

РОСК возбуждено уголовное дело поступившему отношению от начальника учета по хранению и учету торгового оборудования ЗАО «Д» Я.: неустановленное лицо со склада, расположенного на территории учреждения «З.» похитило стеллажное оборудование для торговых залов, принадлежащие ЗАО «Д.». Установлено, что преступление совершили житель аг.Большевик Минского района Х.,1988 г.р. и житель г. Минска К., 1989 г.р., ранее не судимые.

1 ноября, после проведенной проверки, возбуждено уголовное дело по заявлению жительницы д.Кривая Береза Д.: неустановленное лицо в конце июля 2019 года, находясь в квартире дома по ул.Центральная в д.Кривая Береза тайно похитило принадлежащий ей мобильный телефон. Установлено, что преступление совершил житель д.Каменка К., 1979 г.р., ранее неоднократно судимый. Похищенный телефон изъят.

3 ноября в милицию обратился житель пос.Черницкий Х.: неустановленное лицо, повредив металлическую проушину входной двери, проникло в хозяйственную постройку, расположенную на ул.Черницкой пос.Черницкий, откуда похитило бензопилу, бензотример, углошлифовальную машинку, краскопульт.

2 ноября возбуждено уголовное дело по заявлению минчанина К. о том, что неустановленное лицо в начале октября 2019 года, находясь на ул.Большой Кольцевой в с/т «Огонек», вблизи д.Орешники, из комплектации автомашины «ВАЗ-2101» тайно похитило АКБ. Установлено, что преступление совершили ранее не судимые житель д.Каменка С., 2000 г.р. и минчанин Л., 2002 г.р. Похищенное имущество не изъято.

2 ноября в милицию обратился житель д.Волма Г.: неустановленное лицо начале октября тайно похитило с автомобиля «МАЗ-437041», находившейся на ул.Колодищанская в д.Волма две АКБ. Установлено, что преступление совершили ранее не судимые житель д.Каменка С., 2000 г.р. и минчанин Л., 2002 г.р. Похищенное имущество не изъято.

3 ноября возбуждено уголовное дело по заявлению жительницы г.Жодино Т.: неустановленное лицо, сорвав металлический пробой навесного замка, проникло в ее дачный дом в д.Приборье, откуда похитило телевизионную приставку, радиоприемник.

3 ноября в дежурную часть обратился житель д.Вызволенье Т.: из его гаража, расположенного на участке на ул.Тихой в д.Вызволенье, были похищены углошлифовальная машинка, шуроповерт, электродрель, электрорубанок.

8 ноября в милицию обратилась смолевичанка Я.: неустановленное лицо, выставив оконное стекло, через оконный проем проникло в ее дачный дом в д.Малое Залужье, откуда похитило бутылку подсолнечного масла, банку свиной тушенки, консервированную банку с огурцами, шоколадку. После чего, продолжая свой преступный умысел, вырвав металлический пробой запорного устройства входной двери, проникло в погреб, откуда похитило 25 литров самодельного вина. Установлено, что в совершении преступления подозревается житель д. Малое Залужье М., 1982 г.р., не работающий, ранее судимый.

РАСКРЫТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Установлено, что кражу АКБ (29.09.2019г. — 1.10.2019г.) с погрузчика «Амкодор 342», на ул.Цветочной в д.Гончаровка, принадлежащего М., совершили ранее не судимые житель д.Каменка С., 2000 г.р. и минчанин Л., 2002 г.р. Похищенное имущество не изъято.

ГРАБЕЖ

5 ноября возбуждено уголовное дело в отношении смолевичанина С.,1970 г.р., не работающего, ранее неоднократно судимого, который около 11.00 минут 24.10.2019г., находясь в магазине ЗАО «Д» в г.Смолевичи, открыто похитил бутылку водки и с целью удержания при себе похищенное имущество, скрылся с места происшествия.

НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

6 ноября в ходе расследования уголовного дела в отношении жителя г.Борисова К., 1970 г.р., ранее не судимого, дополнительно возбуждено уголовное дело: так, он, при неустановленных обстоятельствах, незаконно приобрел, согласно заключению эксперта, армейский цилиндрический взрывпакет, содержащий разрывной снаряд метательного взрывчатого вещества на основе дымного пороха, относящийся к категории взрывных устройств малой мощности, пригодный для использования, который незаконно хранил по месту жительства в г.Борисове.

ХИЩЕНИЕ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

7 ноября возбуждено уголовное дело по заявлению смолевичанки В.: неустановленное лицо, используя банковскую карту на ее имя, получило несанкционированный доступ к компьютерной информации и путем введения в компьютерную сеть ложной информации об использовании банковской карты владельцем, похитило с карт-счета денежные средства.

ДТП С ПОСТРАДАВШИМ

8 ноября, около 11.30, водитель К., 1995 г.р., житель д.Замосточье, управляя грузовым автомобилем «Камаз 65801», двигаясь по ул.Магистральной в г. Смолевичи, выезжая со второстепенной дороги на перекресток неравнозначных дорог, не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген Поло» под управлением минчанина К., 1988 г.р., двигающегося по главной дороге Р-53, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель К. получил телесные повреждения был доставлен в УЗ«Смолевичская ЦРБ», где после оказания мед. помощи в был отпущен домой

***

За истекший период сотрудниками Смолевичского РОВД был составлено 189 административных протоколов в отношении граждан, выявлено 3 случая мелкого хулиганства, 2 случая мелкого хищения, 7 случаев появления граждан в общественном месте в нетрезвом виде. Кроме этого, зафиксировано 173 случая нарушений ПДД, выявлено 6 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

ПОЖАРЫ

3 ноября в д. Сосновая Озерицко-Слободского сельсовета, на улице Центральной произошло загорание бани, которая была полностью уничтожена пламенем. Причиной пожара послужила неправильная эксплуатация печного отопления.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОЧС, Смолевичским РОСК).