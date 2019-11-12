Богатыри мерились силами в Усяже

Недавно в поселке Усяж прошел финал соревновательного сезона по силовому экстриму — открытый Чемпионат Беларуси по силовому экстриму — «Самый сильный белорус — 2019».

Силовой экстрим — вид спорта, в котором атлеты выполняют силовые упражнения с нестандартными снарядами. Никаких удобных штанг и гирь. Только бетонные шары, бревна, колеса, а то и вовсе машины.

Соревнования в Усяже были организованы Белорусской Федерацией Силового Экстрима при поддержке Смолевичского райисполкома и ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района».

За звание самого сильного белоруса сражались пять атлетов из разных городов Беларуси и России.

Судьями турнира выступили трехкратный чемпион Беларуси по силовому экстриму Сергей Вачинский и председатель РОО «Белорусская федерация силового экстрима», судья международной категории по силовому экстриму Димитрий Курганов. Ведущим турнира был мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Сергей Лысенок. Наблюдать за зрелищным состязанием и поддержать фаворитов пришли местные жители и гости.





Соревнования проводились по пяти направлениям. Конечно, ноябрьская погод не побаловала спортсменов, но стронг и предполагает собой, что атлеты готовы выступать в любую погоду.

Первым упражнением стал трек-пул — это одно из самых популярных упражнений в силовом экстриме. Оно представляется собой тягу в специальной упряжке автомобиля, фуры, самолета, поезда, троллейбуса, автобуса и т. д. за канат или без каната на время или максимальное расстояние. Атлетам во время чемпионата в Усяже предстояло тащить фургон массой пять с половиной тон без каната. Выполнение осложнял мокрый асфальт и небольшой подъем в горку.

Лучший результат в первом упражнении показал Руслан Багиров из Минска. Здесь свою роль сыграл и вес атлета и «удачная» обувь. Результат Руслана — 28,19 сек. А вот Евгению Шавченко из Витебска не повезло — его обувь сыграла с ним злую шутку и у Жени только пятое место в этом упражнении.

Следующим этапом состязаний стала «Прогулка фермера». Атлетам предстояло пронести чемоданы по 140 килограммов на расстоянии 35 метров. Разумеется, важно не просто доволочь багаж до финиша, но и сделать это быстрее соперников. Лучший результат в этом состязании показал Евгений Шавченко, он справился с чемоданами за 19,62 сек. Все атлеты смогли пронести чемоданы и уложиться в лимит времени.





Далее спортсменам необходимо было на время поднять гигантскую гантель — дамбл, вес которой составлял 92 кг. Здесь опять победу праздновал Руслан Багиров, осиливший 5 подъемов.

Дальше — больше. Зрелищная эстафета с двумя предметами. Сначала пробежать 17 метров с коромыслом весом в 350 кг на плечах, а на обратной дороге —кантовка 300-килограмовой покрышки на 5 оборотов.В эстафете победу опять праздновал Руслан Багиров. Он прошел дистанцию за 36,30 сек. Правда,Евгений Шавченок отстал на мизерное время, его результат— 36,93 сек.

Перед последним упражнением разница между первым и вторым местом составляла 5 баллов. И Руслан Багиров мог не выходить на переброс. Тем более, он получил травму во время «Прогулки фермера». Но Багиров показал бойцовский характер и вышел на выполнение упражнения.

В завершение атлетам предстоял переброс на количество бетонного круглого «камня Атласа» весом 155 кг, лимит времени 60 секунд. Для этого упражнения также используется специальный клей. «Камень Атласа», пожалуй, самое известное упражнение в стронге. Исторически сложилось так, что именно оно стало своеобразным символом богатырской силы во всем мире.

Лучшим в этом упражнении стал Николай Красоткин, выполнивший два переброса. Конечно,осложнили выполнение упражнения погодные условия — мокрый камень и прохладная погода —клей застывал очень быстро.





В результате напряженной борьбы призовые места распределились следующим образом: чемпионом стал Руслан Багиров, «серебро» у Евгения Шавченко, на третьей ступени пьедестала — Игорь Курильский из Полоцка. Четвертое место чемпионата у атлета из Москвы Николая Красоткина. Павел Карпенко, представляющий Смолевичский район, занял почетное пятое место чемпионата.

— На результат Павла Карпенко повлиял его вес. Он был самым легким из финалистов, вес Павла 110 килограммов, — прокомментировал председатель РОО «Белорусская федерация силового экстрима»Димитрий Курганов. — Тем не менее, он показал отличный результат. Силовой экстрим — вид спорта очень жесткий и травмоопасный. Все упражнения — связка силы, скорости и выносливости. Неподготовленным людям здесь делать нечего.

Все атлеты получили денежные призы, кубки,медали и наборы спортивного питания. В церемонии награждения принимал участие директору ГУ«Центр физической культуры спорта и туризма г. Смолевичи» Сергей Лущик.

Белорусская Федерация Силового Экстрима выражает огромную благодарность Смолевичскому райисполкому и другим партнерам состязания за помощь в организации турнира.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото из архива

РОО «Белорусская

федерация силового экстрима».