Труд в жизни каждого человека имеет определенное значение, поэтому приобщать ребенка к труду необходимо уже с самого раннего возраста. Воспитывать положительное отношение к трудовым обязанностям, развивать соответствующие умения и навыки. Именно это является основной причиной, почему в нашей школе проходят трудовые десанты. На пришкольной территории — огромное количество цветников и различных растений, которые требуют ухода. Каждый учащийся и педагог совместными усилиями приводят в порядок окружающую нас территорию. Ученики Будаговского УПК — члены пионерской организации. Именно поэтому мы с большим удовольствием и радостью ежегодно помогаем убирать листву в парке агрогородка Будагово.

Проведение разнообразных трудовых акций позволяет укрепить взаимодействие школы и учащихся, активизирует не только детей, но и педагогов. Важным моментом проведения таких акций является соревновательный дух, который помогает объединиться детям разных возрастов, повышает инициативность. Эта интересная форма трудовой деятельности развивает творческие способности у всех, формирует культуру межличностных отношений. В этом году, помимо среднего и старшего звена, на уборку листвы вышли и наши малыши – начальная школа, которые изъявили желание принять участие в трудовой акции.

Все дети с удовольствием участвовали в наведении порядка, поскольку каждому из них было интересно поговорить на свободные темы, не отвлекаясь от уборки, вспомнить и сравнить, как это происходило раньше, да и подышать свежим воздухом.

Каждому ребенку постоянно разъясняется важность помощи человека природе: мы насыпаем корм птицам — помогаем им пережить холода, убираем в парке опавшую листву — готовим место для вечерних прогулок с друзьями и т.д. А еще всегда приятно взглянуть со стороны на результат своего труда.

Анна БЕРДНИКОВИЧ, классный руководитель 8 класса

На снимке: трудовой десант в Будаговском УПК.

Фото из архива учреждения образования.